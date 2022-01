Bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường?

Trong khi nhiều địa phương có tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhiều trường học hiện đã tổ chức dạy học trực tiếp như: TP HCM, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam... thì tại Hà Nội đa số các khối lớp vẫn học trực tuyến kéo dài. Một số hiệu trưởng cho rằng, cần có giải pháp sớm cho học sinh tới trường.

Học sinh trốn dịch đến bao giờ?

Theo ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, trở ngại lớn nhất hiện nay là tâm lý lo lắng của phụ huynh khi cho con trở lại trường học. Lo con nhiễm bệnh trở thành F0 chỉ một phần, nhưng lo nhiều hơn khi con trở thành F1, F2 rồi phải đi cách ly tập trung nơi này, nơi khác.

“Vì vậy, địa phương, trường học cần phải bình tĩnh, có cách ứng xử với F0, F1, F2 xuất hiện trong trường một cách hợp lý để phụ huynh yên tâm cho con tới trường vì chúng ta không thể đóng mãi đóng sập cổng trường học. Học sinh trốn học đến bao giờ?”, ông Khang đặt câu hỏi.

Sở GD&ĐT cũng vừa có thông báo điều chỉnh lịch học. Cụ thể, từ hôm nay (ngày 10/1), các quận, huyện có dịch ở mức độ 2 tiếp tục mở cửa trường học, cho học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm GDTX- GDNN đi học trực tiếp như: quận Hai Bà Trưng, quận Tây Hồ… Học sinh lớp 9, lớp 12 tại các trường thuộc xã, phường vùng xanh, vùng vàng ở huyện Thanh Trì cũng được phép trở lại trường. Trong khi đó, cũng từ tuần này, quận Cầu Giấy dừng dạy học trực tiếp tại các trường THPT.

So với các địa phương, Hà Nội đóng cửa trường học quy mô rộng và thời gian dài nhất. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT bắt đầu dừng đến trường từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021. Sau lễ khai giảng trực tuyến, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của Hà Nội học trực tuyến, trẻ mầm non ở nhà.

Đến đầu tháng 11, học sinh lớp 9 của 18 huyện, thị xã ngoại thành được đến trường. Đầu tháng 12, ở những quận, huyện thuộc vùng 1, vùng 1 học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp. Tuy nhiên, do số ca mắc COVID-19 ngày một tăng, nhiều quận, huyện gia tăng mức độ dịch từ vùng vàng sang vùng cam và trường học lại tiếp tục đóng cửa. Học sinh các khối lớp ở Hà Nội đến nay có gần 8,5 tháng nghỉ hè và học trực tuyến.

Ông Nguyễn Quốc Bình, cố vấn cao cấp Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cũng nói rằng học sinh THCS - THTP đã tiêm 2 mũi và có đủ ngày để sinh kháng thể do đó cần tính toán cho học sinh trở lại trường.

“Học trực tuyến kéo dài dù thầy trò đã quen nhưng ở nhà quá lâu, học sinh thiếu vắng các hoạt động giao tiếp sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý học đường. Nhiều người chưa chú trọng đến sức khoẻ tâm thần nhưng nếu bị tác động sẽ có hậu quả lâu dài”, ông Bình nói.

Hạn chế tổn thương của dịch COVID-19

TPHCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 nhưng đến thời điểm này học sinh lớp 7-12 đã học trực tiếp, chỉ còn trẻ mầm non, học sinh tiểu học, lớp 6 đang ở nhà, học trực tuyến. Trước đó, có 4 quận và huyện phụ huynh chưa đồng thuận cho học sinh lớp 7,8,10,11 đến trường nhưng sau khi một số quận mở cửa trường học thì từ hôm nay (10/1) các trường đã mở cửa dạy trực tiếp.

Đặc biệt, tại Bắc Giang trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và GDTX trên toàn TP sẽ quay trở lại trường học tập trung từ hôm nay (10/1) do các ổ dịch ở trường học đã cơ bản được kiểm soát.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, trong một lớp học, có khi song song 3 phương thức dạy trực tuyến và trực tiếp, trực tuyến kết hợp trực tuyến. Phương thức này được địa phương áp dụng triệt để ứng phó với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

“Khi các trường đã có kế hoạch cụ thể, kinh nghiệm nên khi xuất hiện các tình huống có F0 đều bình tĩnh, xử lý bài bản đúng theo các bước. Do đó, từ tuần này có thể có F0 trong trường học, việc học trực tiếp phải tạm dừng nhưng đầu tuần tới các em có dạy học theo đúng kế hoạch”, lãnh đạo Sở này nói.

Tại Ninh Bình, cách đây ít ngày, dịch COVID-19 cũng tấn công nhiều trường học, khiến 300 học sinh, giáo viên ở 42 trường học nhiễm bệnh. Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết ở đâu xuất hiện F0, lớp, trường học ở đó đóng cửa để truy vết, khoanh vùng. Khi ổn định, các trường tiếp tục quay lại dạy học trực tiếp. Những trường còn lại vẫn dạy học trực tiếp và theo dõi sát tình hình dịch bệnh, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Ngoài ra, các địa phương như Đồng Nai, Sóc Trăng... cũng điều chỉnh kế hoạch, cho học sinh nhiều khối lớp đi học từ hôm nay.

Nguồn: https://tienphong.vn/bao-gio-hoc-sinh-ha-noi-duoc-den-truong-post1408322.tpo