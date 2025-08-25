Liên tiếp trường học tuyển sinh chui: Chế tài xử phạt quá nhẹ?

Trước thềm năm học 2025-2026, khi các nhà trường đã xong công tác tuyển sinh đầu cấp, thì hàng chục phụ huynh Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống Bilgates Scholl) ở Linh Đàm (Hà Nội) tá hoả chạy khắp nơi để xin chuyển trường cho con. Bởi vì sau khi tin tưởng gửi con học lớp 1 ở trường này, đến cuối năm học phụ huynh mới phát hiện trường không được cấp phép hoạt động, không có chỉ tiêu tuyển sinh.

Toàn bộ 53 học sinh lớp 1 năm học 2024-2025 không có điểm số, không có mã số trên hệ thống dữ liệu ngành. Việc xin chuyển trường cũng vô cùng khó khăn vì các trường không thể tự xử lý điểm số của năm học trước.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên một trường tư thục ngang nhiên tuyển sinh trái phép. Trước đó, đã từng có một trường tư khá tên tuổi thuộc quận Hai Bà Trưng cũ cũng tuyển sinh trái phép học sinh THPT, đến năm lớp 12 học sinh có nguy cơ không được thi tốt nghiệp vì không có mã số.

Năm ngoái, Trường THPT Tô Hiến Thành thuộc quận Hà Đông cũ cũng tuyển sinh trái phép 174 học sinh lớp 10. Sau vài tháng nhập học, phụ huynh mới ngỡ ngàng phát hiện con học chui. Sở GD&ĐT sau đó phải xử lý bằng cách cho toàn bộ học sinh chuyển sang một trường tư thục khác và xử phạt hành chính nhà trường.

Với sự việc ở Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long, năm học mới đã cận kề nhưng đến nay mới chỉ có một số phụ huynh tìm được trường chấp nhận học sinh chuyển đến, hàng chục phụ huynh vẫn tiếp tục công cuộc đi xin trường.

Nhiều phụ huynh có con đã học lớp 1 tại trường này cho rằng, họ cảm thấy “bị lừa trắng trợn” vì trường đăng thông tin tuyển sinh đầu cấp công khai, tổ chức lễ khai giảng năm học mới rầm rộ. Một ngôi trường có cơ sở vật chất khá lớn nên không ai nghĩ đến chuyện tuyển sinh chui.

Tại buổi làm việc với phụ huynh học sinh ngày 21/8 mới đây, Đại diện phòng Văn hoá - Xã hội, UBND phường Định Công đã thông báo Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long không có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục được phê duyệt, giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025. Do vậy, học sinh không được ghi nhận kết quả học tập trên Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả kiểm tra ngày 14/8 của phường Định Công đã chỉ ra loạt vi phạm liên quan đến hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long gồm: Công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy; Công tác y tế, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chưa được cấp có thẩm quyền công nhận chức danh theo đúng quy định pháp luật; Trường chưa có Quyết định cho phép hoạt động giáo dục theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND Phường đã hướng dẫn phụ huynh thực hiện chuyển trường cho con, trong đó phụ huynh có thể chuyển sang trường tiểu học công lập đúng tuyến.

Buộc trả lại tiền thu của phụ huynh khi tuyển sinh trái phép

Liên quan đến sự việc, Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, trong trường hợp nhà trường tuyển sinh chui khi chưa được cấp phép hoạt động, theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà trường sẽ bị xử lý về hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động giáo dục không phép hoặc hoạt động trái phép.

Cụ thể, các hình thức xử lý có thể bao gồm: Theo các quy định hiện hành, Nghị định 04/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 127/2021/NĐ-CP quy định hành vi liên quan tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoặc không đúng địa điểm/điều kiện và kèm theo mức phạt, biện pháp bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.

Hành vi công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành thì theo quy định bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển và hoàn trả các khoản thu trái phép.

Tuy nhiên, điều quan trọng là giải quyết vấn đề học sinh không có điểm và dữ liệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh vì các em không có lỗi.

Theo luật sư, trong trường hợp này, học sinh đã học nhưng hồ sơ không có trên hệ thống ngành, Sở GD&ĐT có thể yêu cầu nhập điểm, công nhận kết quả nếu đảm bảo điều kiện học thực tế; hoặc buộc chuyển/chấp thuận sang trường khác. Việc có “phải học lại” hay không phụ thuộc quyết định của cơ quan quản lý sau thanh tra và căn cứ dữ liệu, hồ sơ.

“Nhà trường có thể bị yêu cầu ngừng ngay hoạt động tuyển sinh trái phép, đồng thời buộc trả lại tiền thu của phụ huynh và học sinh đã tuyển trái phép”, Luật sư nói.

Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục không phép. Nếu có dấu hiệu gian dối, lừa đảo hoặc làm/ sử dụng tài liệu, giấy phép giả, thì hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự theo các tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm/ sử dụng giấy tờ, tài liệu giả tùy vào mức độ, động cơ và hậu quả thực tế.

Do đó nếu có bằng chứng gian dối (giấy phép giả, hợp đồng/văn bản bị làm sai) thì phải báo công an để điều tra hình sự.

Các cán bộ, nhân viên nhà trường có thể bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hành chính tùy theo mức độ vi phạm.

Về phần học sinh đã học trong thời gian trường tuyển chui, pháp luật quy định rõ rằng các học sinh này có thể phải chuyển trường theo quy định, và nhà trường có thể bị xử lý về hành vi vi phạm trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trái phép.