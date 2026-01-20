Phụ huynh ở TPHCM bức xúc vì phải đến họp sớm để giành 'chỗ đẹp' cho con

Ngày 19/1, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội lan truyền thông tin về cách tổ chức họp phụ huynh cuối học kỳ 1 của lớp 8/11 Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TP.HCM) khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin chia sẻ trên một số diễn đàn, tại lớp học nói trên, trước ngày họp phụ huynh cuối học kỳ 1, giáo viên chủ nhiệm thông báo với học sinh và nhắn tin trên nhóm phụ huynh của lớp, yêu cầu phụ huynh đi họp sớm để có chỗ ngồi tốt cho con vì chỗ ngồi của phụ huynh trong buổi họp cũng sẽ là chỗ ngồi học của các con từ thứ Hai (19/1).

Từ thông báo này, với mong muốn giành được chỗ ngồi tốt cho con, nhiều phụ huynh của lớp đã tranh thủ có mặt trước giờ họp nhiều tiếng để giành chỗ ngồi.

Thông tin các phụ huynh lớp 8/11 Trường THCS Trần Phú chia sẻ trên một diễn đàn

Một phụ huynh chia sẻ, chị có mặt trước giờ họp hơn 2 tiếng vì con chị thể hình thấp bé, cần ngồi ở bàn đầu để dễ nhìn thấy bảng. Tuy nhiên, khi chị đến trường thì nhiều phụ huynh khác đã có mặt để giành chỗ ngồi tốt cho con.

“Phụ huynh đi làm cả tuần, chỉ được nghỉ ngày thứ Bảy. Thay vì được nghỉ ngơi, chúng tôi phải tranh thủ đến sớm giành chỗ ngồi tốt cho con rồi chờ đến mòn mỏi mới đến giờ họp phụ huynh”, một phụ huynh nêu ý kiến.

Một phụ huynh còn chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 8/11, trong đó có nội dung thư mời phụ huynh đến dự buổi sơ kết học kỳ 1 vào lúc 14h30 ngày 17/1/2026, kèm thông tin có nguyên văn như sau: “Trong cuộc họp này, ba mẹ ngồi vị trí nào thì đó chính là vị trí của các con trong nửa học kỳ 2. Ba mẹ cân nhắc kỹ trước khi ngồi ạ”...

Một lớp học tại Trường THCS Trần Phú

Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Bích Phượng – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú xác nhận, sự việc phản ánh trên các diễn đàn, mạng xã hội đúng là đã xảy ra ở lớp 8/11 của trường.

Theo bà Huỳnh Thị Bích Phượng, cô giáo chủ nhiệm lớp 8/11 mời phụ huynh họp lúc 14h30 như nội dung trong thư mời. Tuy nhiên, trong dòng tin nhắn của cô gửi trong nhóm phụ huynh của lớp có thêm thông tin: Ba mẹ ngồi họp ở chỗ nào thì cũng chính là chỗ ngồi học của con trong nửa học kỳ 2.

"Đây là ý tưởng của riêng cô giáo chủ nhiệm lớp 8/11. Cách dặn dò của giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh như vậy là không phù hợp, cần phải xem lại việc này”, bà Phượng nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú khẳng định, chỉ có lớp 8/11 là nhắn cho phụ huynh nội dung như trên. Các lớp khác trong toàn trường vẫn làm theo thư mời họp bình thường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám hiệu đã nhắc nhở, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 8/11 và toàn trường nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh tái diễn những sự việc tương tự gây bức xúc từ các phụ huynh.