Phụ huynh kỳ vọng gì vào bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm 2026?

Áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông giai đoạn 2020-2025 được Bộ GD&ĐT tổ chức đã cung cấp những thông tin chi tiết về giai đoạn đổi mới.

Theo Vụ Giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được ban hành và triển khai đúng lộ trình trên phạm vi toàn quốc. Chương trình được đánh giá là đi theo hướng mở và linh hoạt, cho phép nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tiễn.

Một trong những thành tựu nổi bật được nhấn mạnh là việc biên soạn sách giáo khoa lần đầu tiên được thực hiện theo hướng xã hội hóa, thu hút sự tham gia của 7 nhà xuất bản và 12 công ty cổ phần với gần 4.000 tác giả. Quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn SGK được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng. Các địa phương cũng tích cực biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, góp phần đưa nội dung đặc thù vùng, miền vào nhà trường.

Bộ GD&ĐT sẽ biên soạn, thẩm định và áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026–2027. Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận định, ngành Giáo dục đã hoàn thành một chu trình trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được cả chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng mục tiêu của chương trình mới. Chương trình mới có nhiều yếu tố khác biệt, đòi hỏi sự thích ứng mạnh mẽ, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Về định hướng sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh việc chuẩn bị một bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước được triển khai ngay từ năm học 2026-2027. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: "Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại".

Kỳ vọng của phụ huynh

Chủ trương thống nhất một bộ SGK đã tạo ra sự đồng thuận về mặt chính sách, song đi sâu vào thực tiễn, hàng triệu phụ huynh – người chi trả và chứng kiến quá trình học tập của con em mình đang gửi gắm những kỳ vọng lớn lao nhằm tháo gỡ những gánh nặng thiết thân.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự nhẹ nhõm vì việc thống nhất sách giáo khoa hứa hẹn chấm dứt tình trạng phải lựa chọn giữa các bộ sách, đồng thời giải quyết được sự bất tiện khi gia đình phải chuyển nơi sinh sống.

Chị Đỗ Kim Liên - phụ huynh có con học cấp THCS tại Hưng Yên cho biết: "Việc dùng một bộ sách sẽ tạo ra sự đồng bộ kiến thức cốt lõi trên toàn quốc. Điều này rất quan trọng, nhất là khi gia đình tôi có thể phải chuyển công tác. Con sẽ dễ dàng hòa nhập môi trường mới mà không bị đứt quãng vì phải học lại nội dung".

Bên cạnh sự ổn định về mặt học tập, theo chị Liên, gánh nặng kinh tế là mối quan tâm hàng đầu. Việc thống nhất SGK được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả để kiểm soát chi phí học tập. Phụ huynh mong đợi giá bán của bộ SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì sẽ được quản lý ở mức thấp hơn, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đã đặt mục tiêu cấp miễn phí SGK từ năm 2030.

Dù ủng hộ mô hình thống nhất, phụ huynh vẫn đặc biệt quan tâm đến chất lượng nội dung của bộ sách sắp tới. Trên một số diễn đàn giáo dục, nhiều ý kiến thẳng thắn bày tỏ mong muốn Bộ GD&ĐT phải biến bộ SGK thống nhất thành một sản phẩm tinh hoa, được chắt lọc từ những ưu điểm của các bộ sách giáo khoa hiện hành.

"Phụ huynh tha thiết đề nghị nội dung SGK cần được tinh giản tối đa, giảm bớt các kiến thức hàn lâm, phức tạp để tránh tình trạng quá tải học đường. Thay vào đó, bộ sách giáo khoa mới phải tập trung vào việc phát triển năng lực và kỹ năng thực tiễn, giúp học sinh có thể ứng dụng kiến thức vào cuộc sống một cách hiệu quả", chị Trần Hoàng Hạnh – phụ huynh có hai con đang học phổ thông ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) bày tỏ.