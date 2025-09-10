Tổng Bí thư: Khi nào xây dựng được bộ sách giáo khoa thống nhất?

Chiều 9/9, chủ trì họp triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết 71 gồm: xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển giáo dục mầm non, phổ thông, đại học; đổi mới chương trình, nội dung, cơ chế; bảo đảm cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên; chấn chỉnh những hạn chế, tiêu cực trong ngành. Những yêu cầu này cần được thể chế hóa, triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và có lộ trình, mốc thời gian chi tiết để hoàn thành.

Ông nhấn mạnh những nhiệm vụ triển khai trong năm 2025 phải được thực hiện ngay, bảo đảm tiến độ, chất lượng "để nhân dân, xã hội thấy rõ những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chiều 9/9. Ảnh: TTXVN

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là yêu cầu đánh giá chương trình phổ thông, tiến tới xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. "Nghị quyết 71 cũng nói rồi, các thầy giáo, phụ huynh hỏi bao giờ thì làm được việc này? Người ta bảo bây giờ năm học này (2025-2026) lại trôi qua rồi, năm học tới có được hay không? Cái này ngành giáo dục phải trả lời. Tôi nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa. Mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao chất lượng dạy và học", Tổng Bí thư nói.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã tích hợp nội dung Nghị quyết vào ba dự án luật và hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Trong tháng 9, nhiều nghị định về học phí, hỗ trợ học sinh và phổ cập giáo dục mầm non cũng sẽ được trình Chính phủ. Năm 2025, Bộ dự kiến đầu tư 100 trường mới hoặc nâng cấp, cải tạo tại 18 tỉnh, thành biên giới, hoàn thành trước tháng 8/2026.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu chiều 9/9. Ảnh: TTXVN

Theo Nghị quyết 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục phải phát triển đồng bộ từ mầm non, phổ thông đến đại học; bảo đảm cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ; chấn chỉnh hạn chế, tiêu cực; đồng thời có chính sách ưu đãi đặc thù cho giáo viên. Mục tiêu tới năm 2030 là hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, giáo dục bắt buộc hết THCS, đưa ít nhất một trường đại học của Việt Nam lọt nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực.

Nghị quyết 71 cũng đặt yêu cầu phải rà soát chương trình phổ thông, tiến tới bảo đảm có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách cho tất cả học sinh.

Trước đó từ năm 2020, chương trình phổ thông mới đã được triển khai theo chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" của Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội. Chủ trương này nhằm chấm dứt độc quyền xuất bản, khuyến khích xã hội hóa biên soạn. Mỗi môn học có thể có một hoặc nhiều bộ sách; UBND tỉnh quyết định lựa chọn bộ sách sử dụng ổn định tại địa phương.

Hiện thị trường có ba bộ sách giáo khoa của hai nhà xuất bản cùng một số sách lẻ. Khoảng 12 triệu học sinh ở 9 khối lớp đã dùng sách mới, với hàng trăm triệu bản được phát hành. Ban đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng dự kiến biên soạn một bộ sách bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới nhưng vì nhiều lý do chưa thể thực hiện. Quốc hội sau đó quyết định chỉ cần mỗi môn có ít nhất một bộ được phê duyệt thì không dùng ngân sách để biên soạn thêm.