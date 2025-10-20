Phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học

Chia sẻ với Tiền Phong, chị M., phụ huynh có con học lớp 4,Trường tiểu học Cự Khê cho biết, hôm nay cho con ở nhà để phản đối việc nhà trường chưa quản lý sát sao bếp ăn bán trú, chưa làm hết trách nhiệm đối với bữa ăn của trẻ. Lớp 4 này sĩ số 40 học sinh, sáng nay có tới 32 em nghỉ học.

Theo chị M., dù nhà chỉ cách trường hơn 1 cây số nhưng gia đình tin tưởng cho con ăn bán trú ở trường từ khi vào lớp 1. Cách đây ít hôm, phụ huynh phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh chuyển thịt và trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi đến cung ứng cho bếp ăn bán trú nên vô cùng bức xúc và lo lắng cho sức khỏe của con.

“Nếu phụ huynh không kiểm tra đột xuất, có thể thực phẩm kém chất lượng đã được tuồn vào bếp ăn bán trú”, chị M. nói.

Có lớp học sáng nay chỉ lèo tèo một số học sinh đến trường. (ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Cũng theo phụ huynh này, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đình chỉ việc cung cấp thực phẩm của đơn vị Nhật Anh để ký hợp đồng với đơn vị khác là đúng. Tuy nhiên, điều phụ huynh lo lắng là, liệu đơn vị sau có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không, rất cần có vai trò, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu.

Một phụ huynh khác có con học lớp 3 trường này cho biết, trước đó nhà trường thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty Nhật Anh và sẽ hợp đồng với đơn vị khác, phục vụ bán trú từ ngày 20/10. Tuy nhiên, đến ngày 19/10, thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhà trường lấy ý kiến phụ huynh về việc lựa chọn 2 phương án chăm sóc bán trú gồm:

Thứ nhất: Phụ huynh tự mang cơm trưa tới trường cho con. Nhà trường sẽ bố trí thầy cô chăm sóc các con ăn, nghỉ trưa tại lớp.

Phương án 2: Phụ huynh đón con sau buổi học sáng và đưa con trở lại trường để học buổi chiều.

“Cả 2 phương án đều không khả thi. Chúng tôi đi làm xa, trưa không thể về đưa đón con trong khi nấu cơm từ sáng, cho vào hộp mang đi đến trưa cơm cũng không đủ ấm nóng”, một phụ huynh nói.

Nhà trường nhận trách nhiệm

Sáng 15/10, phụ huynh phát hiện trứng cút và thịt có mùi nên đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà và loại thịt khác chế biến suất ăn cho học sinh.

Ngay sau đó, Giám đốc công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh thừa nhận, thực phẩm gồm trứng và thịt chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê chưa để trong túi hút chân không, chưa để trong thùng bảo ôn như quy định.

Ngày 16/10, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Cự Khê đã có buổi làm việc với đại diện phụ huynh của 24/30 lớp học. Tại buổi làm việc, nhà trường đã trao đổi và thống nhất với phụ huynh về việc, chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê kể từ ngày 17/10.

Trước đó, phụ huynh phát hiện nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi ôi thiu được Công ty Nhật Anh đưa vào bếp ăn bán trú.

Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận trách nhiệm trước toàn thể phụ huynh khi để xảy ra sự việc đồng thờicam kết sẽ có trách nhiệm cùng với các đơn vị xử lý vấn đề liên quan thực phẩm ở trường học.

Nhà trường sẽ có trách nhiệm phối hợp với địa phương tìm đơn vị cung cấp suất ăn khác cho Trường tiểu học Cự Khê bắt đầu từ ngày 20/10.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Nam trả lời báo chí, nhà trường đang giải quyết sự việc.

Trước đó, tại buổi làm việc với nhà trường, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh yêu cầu trường này phải tăng cường quản lý, giám sát, thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhà trường tổ chức cho nhân viên tập huấn vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và báo cáo UBND phường khi có vấn đề bất thường xảy ra.

Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh cũng đề nghị phụ huynh tăng cường đồng hành giám sát cùng nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện vấn đề bất thường, không cung cấp thông tin khi chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.