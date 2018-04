Những loại máy tính nào được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2018?

Bộ GD&ĐT vừa có công văn 1568 trong đó có liệt kê danh sách những loại máy tính bỏ túi mà thí sinh được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2018.

Cụ thể, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 không được mang những loại máy tính có chức năng soạn thảo văn bản và có thẻ nhớ để lưu dữ liệu vào phòng thi.

Sau đây là danh sách những loại máy tính bỏ túi thông dụng (làm được phép tính số học, lượng giác và các phép tính siêu việt), cụ thể: Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus va FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus; Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon F-788G, F-789GA và những loại máy tính tương đương.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng và trung cấp đào tạo ngành giáo viên phổ biến thông báo này tới các giáo viên, giảng viên, học sinh và sinh viên thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, thí sinh cũng cần lưu ý danh sách những loại máy tính được phép mang vào phòng thi để tránh sai sót không đáng có.