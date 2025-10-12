‘Phơi chữ’ giữa rốn lũ Lạng Sơn

Từ sáng 10/10, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT xã Hữu Lũng, nước đã rút cơ bản, trơ lại hàng đống bùn đất cùng sách vở ngổn ngang. Trước đó, trong bốn ngày qua, nhà trường chìm trong biển nước, có hôm nước sâu đến 3 mét nước, nhà trường bị cô lập hoàn toàn. Nắng lên, nước rút thì cũng là lúc 250 các bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 có mặt cùng các phương tiện để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Các em học sinh vùng lũ Lạng Sơn thu gom sách vở để hong khô. Ảnh: ND

Trân quý sách vở trong dòng nước lũ. Ảnh: ND

Ngoài việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp, sân trường, kê dọn đồ đạc; Bộ đội cùng thầy cô giáo và các em học sinh còn mang “những con chữ” sách, vở ra phơi nắng rất khẩn trương, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 12 cùng thầy cô, học sinh thu gom sách vở.

Những cuốn sách, vở được tập kết, phơi khô để tái sử dụng. Ảnh: Duy Chiến

Đồ dùng, sách vở đã được hong khô, lau chùi sạch sẽ sẵn sàng cho buổi học đầu tiên sau lũ. Ảnh: Duy Chiến.

Thầy Hoàng Văn Lục, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Được sự hỗ trợ rất đắc lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, chỉ sau một ngày cật lực lao động, thầy cô giáo và các em học sinh đã có thể yên tâm, nhà trường sẽ sớm hoạt động trở lại.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Nhân Lý dọn dẹp đồ đạc cho các em học sinh ở "rốn lũ" xã Yên Bình. Ảnh: Duy Chiến.

Vệ sinh sạch sẽ Trường mầm non Yên Bình. Ảnh: Duy Chiến.

Giường, đệm của học sinh nội trú cũng được tổng vệ sinh. Ảnh: Duy Chiến

Quần áo, trang phục của các em học sinh vùng lũ Lạng Sơn cũng được hong khô, khắc phục sau cơn lũ lịch sử. Ảnh: Duy Chiến.

Sáng 11/10, tại các trường học bậc mầm non, THCS ở xã Yên Bình, cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Nhân Lý phối hợp với thầy cô giáo tiến hành các công việc dọn dẹp, quét bùn, kê kích đồ đạc, tổng vệ sinh. Sách vở, tài liệu, thiết bị dạy học được đưa ra sân phơi khô dưới nắng sau nhiều ngày mưa lũ với không khí làm việc khẩn trương. Thiếu tá Mông Thế Tài, Trợ lý Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Nhân Lý cho biết: Khi xuất hiện lũ bao vây, xã Yên Bình bị ngập sâu, chia cắt, lực lượng Quân đội đã thành lập các tổ, đội công tác đến cứu giúp nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Khi lũ rút, cán bộ chiến sỹ tiếp tục đưa nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo và các em học sinh, đồng thời tổng vệ sinh, lau chùi bàn ghế, sách vở để các em sớm ổn định, học tập trở lại.

Nhìn từng chồng sách vở được lau chùi, hong khô dưới ánh nắng vàng thật lung linh, đong đầy mơ ước của thầy và trò vùng rốn lũ Hữu Lũng- Yên Bình mới thấy tình cảm, nghĩa tình, trách nhiệm cao cả của những người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.