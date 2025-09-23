Nhiều trường học tại TPHCM không thu quỹ cha mẹ học sinh

Không thu quỹ phụ huynh trường

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM) thông tin, năm học 2025-2026 nhà trường sẽ không thu quỹ cha mẹ học sinh của trường.

Việc này cũng vừa được công bố rộng rãi đến phụ huynh trong cuộc họp huynh đầu năm. Nhà trường cũng đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp không tự ý triển khai các khoản thu dưới danh nghĩa thu cho cho lớp, cho trường.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM) trong lễ tổng kết năm học. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo ông Đỗ Đình Đảo, các khoản đóng góp phục vụ hoạt động học tập của học sinh trong lớp sẽ được thực hiện hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc và không phân biệt mức đóng góp giữa các học sinh.

"Tất cả các khoản thu phải được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT. Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện việc này một cách minh bạch, công khai và đúng quy trình", ông Đảo nói.

Bên cạnh việc thông báo về việc không thu quỹ cha mẹ học sinh, nhà trường còn cam kết không thu các khoản phí liên quan đến các hoạt động khác, bao gồm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, ôn tập cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các hoạt động phong trào, câu lạc bộ. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ không thu học phí cho các lớp học chính khóa và học phí buổi 2 theo chỉ đạo của ngành giáo dục thành phố.

Một trường không thu quỹ phụ huynh trong 8 năm

Bên cạnh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, một trường khác tại TPHCM cũng áp dụng chính sách không thu quỹ phụ huynh từ nhiều năm qua, đó là Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TPHCM).

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông cho biết, từ năm 2018 đến nay, trường đã thông báo với phụ huynh rằng nhà trường không thu kinh phí cha mẹ học sinh hay vận động tài trợ từ phụ huynh.

Thay vào đó, nhà trường đảm bảo các khoản chi phí hoạt động giáo dục được cân đối từ nguồn ngân sách của nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Ông Cường giải thích rằng trường luôn có đủ nguồn lực tài chính để tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh mà không cần phải thu thêm từ phụ huynh. Sau khi chi trả lương cho giáo viên, từ nguồn ngân sách còn lại, nhà trường vẫn dư từ 10% đến 15% để chi cho các hoạt động giáo dục.

"Chúng tôi sử dụng chính nguồn ngân sách này để tổ chức các hoạt động cho học sinh và cuối năm, nếu có kết dư, số tiền này sẽ được dùng làm nguồn thu nhập tăng thêm cho giáo viên, nhân viên", ông Cường bày tỏ.