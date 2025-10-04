Nhiều trường học không chấp hành quy định về thu chi đầu năm học

Tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực (phường Thới An), giáo viên chủ nhiệm lớp 8/14 thu các khoản tiền từ phụ huynh, gồm quỹ lớp 260 ngàn đồng/1 học kỳ và tiền lau lớp 40 ngàn đồng/1 học kỳ, tổng cộng 300 ngàn đồng/học sinh/học kỳ 1.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực cho biết, do đây là hai khoản tiền không đúng quy định, nên ngay trong ngày 24/9, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của lớp hoàn trả lại toàn bộ tiền mà các phụ huynh đóng góp.

Còn ở Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành), nhiều khoản thu không hợp lệ cũng đã được lên kế hoạch. Theo bảng dự trù kinh phí hoạt động của lớp 5/2 gồm tiền lắp đặt wifi cho lớp học số là 9,6 triệu đồng (330.000 đồng/bé), tổ chức lễ tốt nghiệp là 30.450.000 đồng (1.050.000 đồng/bé), quỹ khuyến học là 7.250.000 đồng (250.000 đồng/bé/năm) và hoạt động tri ân là 700.000 đồng/bé/kì.

Mặc dù các khoản thu này được cho là phụ huynh tự nguyện, nhưng cách thức thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn khiến không ít người bức xúc. Thậm chí, nhiều phụ huynh cho rằng, mặc dù trường đã có wifi, nhưng lại tiếp tục vận động đóng tiền để lắp đặt riêng cho từng lớp học.

Cô Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết, trong bảng có ghi là tự nguyện đóng, không cào bằng, không bắt buộc, nhưng lại chia kinh phí cho mỗi học sinh cần đóng là sai so với quy định. Ban đại diện lớp 5/2 đã giải thích cho trường biết, sở dĩ có việc chia đều số tiền cho mỗi học sinh nhằm để cho phụ huynh dễ đóng tiền. Sau khi làm việc với giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/2, hiệu trưởng đã đề nghị lớp ngưng hết các khoản dự kiến sẽ thu của phụ huynh.

Còn Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng) cũng gây tranh cãi khi lên kế hoạch vận động tài trợ tiền bảo trì hồ cá trong trường là 19 triệu đồng, một khoản tiền mà phụ huynh không hiểu vì sao lại phải đóng góp. Bảng kế hoạch này gồm có 3 công trình gồm: Công trình 1 là trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học, dự kiến kinh phí vận động là 166 triệu đồng; Công trình 2 là cải tạo, sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ hoạt động giáo dục, dự kiến kinh phí là 68 triệu đồng; Công trình 3 là hỗ trợ các hoạt động giáo dục, kinh phí dự kiến là 316 triệu đồng; tổng cộng 550 triệu đồng.

Ông T.V.D. - phụ huynh có con học lớp 6 tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết: “Tôi nghĩ cần phải có quy định rõ ràng hơn về việc thu chi các khoản tiền đầu năm để phụ huynh không cảm thấy bị ép buộc phải đóng góp những khoản tiền không rõ ràng. Không hiểu sao, đầu năm học nào cũng vận động tiền để mua hay thuê máy lạnh và đủ thứ khác".

Chị N.T.M. - phụ huynh có con học tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực cho biết: "Mặc dù nhà trường nói đây là khoản tiền tự nguyện, nhưng khi đã công khai thì nhiều phụ huynh cảm thấy bị ép buộc phải đóng và số tiền không nhỏ…".

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, cần phải có những giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ. Sở GD&ĐT cần siết chặt công tác quản lý và giám sát các khoản thu chi tại các trường học. Các đoàn kiểm tra cần được triển khai thường xuyên, không chỉ trong đầu năm học mà còn trong suốt cả năm học để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Các trường học cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh về các khoản thu hợp lý, chỉ thu các khoản cần thiết, đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, việc thông báo công khai các khoản thu từ đầu năm học, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng sẽ giúp phụ huynh có cái nhìn khách quan hơn về các khoản thu, tránh xảy ra tình trạng thu thêm các khoản không cần thiết.

Tại cuộc họp báo chiều 25/9 vừa qua, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết: Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai kiểm tra chuyên đề từ ngày 29/9/2025, thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.