Từ hôm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM lập đoàn kiểm tra công tác thu chi trường học

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác thu chi đầu năm học.

Theo đó, sở sẽ kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TP.HCM, công văn 1888 của Sở GD&ĐT về học phí và các khoản thu khác, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập.

Sở GD&ĐT TP cũng sẽ kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện kinh phí hoạt động và xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT.

Ngoài vấn đề thu chi, Sở GD&ĐT TP.HCM còn kiểm tra việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường phổ thông: Chương trình giảng dạy, phân phối thời khóa biểu, sử dụng tài liệu, kiểm định chất lượng, công khai kết quả…

Sau giai đoạn kiểm tra, từ ngày 31-10 đến 10-11, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực UBND TP.HCM .

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP, việc kiểm tra nhằm chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn TP và các nội dung chuyên môn liên quan đến các nguồn thu đơn vị theo quy định. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Và đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm trong công tác thu chi.

Cũng trong dịp này, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 55/2011 và Thông tư 16/2018 quy định về việc vận động và sử dụng nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Đối với các trường vận động tài trợ theo Thông tư 16 cần lưu ý: Không uỷ quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ, không lợi dụng tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.

Sở yêu cầu các trường học không tập trung vận động vào cha mẹ học sinh có con đang học tại trường; không quy định mức tài trợ bình quân, tối thiểu; trường mở rộng vận động tài trợ đến các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước,

Đầu năm học, một số trường học trên địa bàn thu chi không đúng, vận động quỹ trái quy định khiến phụ huynh bức xúc. Nắm bắt tình hình, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có chỉ đạo các trường tạm dừng và rút kinh nghiệm, nghiêm túc thực hiện công tác thu chi theo đúng hướng dẫn.