Sở GD&ĐT TP.HCM lập các đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học

Chiều 25-9, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, chia sẻ về các vấn đề liên quan quản lý thu chi đầu năm học.

Theo ông Minh, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành nhiều văn bản nhằm siết chặt quản lý thu chi đầu năm học, đảm bảo đúng quy định và minh bạch.

Theo đó, ngày 19-9, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn 2512 về tăng cường quản lý các khoản thu, chi và công tác vận động tài trợ cho năm học 2025-2026. Trước đó là công văn 764 ngày 29-7 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018 về tài trợ giáo dục.

Các đơn vị được yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Trước đó, vào ngày 18-9, Sở đã làm việc với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và đại diện phường Bến Thành, yêu cầu nhà trường chấm dứt ngay việc vận động sai quy định, rà soát toàn bộ các lớp để tránh tái diễn.

Đồng thời, Sở đề nghị UBND phường Bến Thành kiểm tra kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tuân thủ quy định.

Ông Minh cho biết từ ngày 29-9, Sở sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề, thành lập các đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học 2025-2026 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TP.HCM rà soát toàn diện hiện trạng trường lớp, phòng học đầu năm học. Ảnh minh họa

Liên quan đến cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT cho biết đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo chuẩn bị năm học mới, trong đó yêu cầu rà soát toàn diện hiện trạng trường lớp, phòng học, phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học… để kịp thời sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sau hợp nhất, qua rà soát, TP.HCM ghi nhận sự chênh lệch cơ sở vật chất giữa các khu vực. Một số trường đã xuống cấp, thiếu phòng học 2 buổi/ngày, phòng chức năng và thiết bị dạy học chưa đạt chuẩn. Các khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc đô thị hóa nhanh cũng đang chịu áp lực quá tải.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở đã đề nghị các địa phương khẩn trương phân loại, đánh giá mức độ hư hỏng, tạm ứng ngân sách sửa chữa ngay những hạng mục nguy cơ mất an toàn.

Trên cơ sở đó, Sở sẽ phối hợp Sở Tài chính tham mưu phương án tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới, nhằm đảm bảo ổn định quy mô trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.