Nhiều đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20/8

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Từ ngày 17 đến 20/8, Bộ tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng.

Đại học Bách khoa Hà Nội, đơn vị chủ trì lọc ảo ở miền Bắc, cho biết đã phối hợp cập nhật, hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và lên phương án kỹ thuật chung cho cả hệ thống.

Sau quá trình lọc ảo, từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần