Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nhiều đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20/8

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Khoảng 10 đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào tối 20/8, sau khi kết thúc 6 lần lọc ảo, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội và TP HCM, Kinh tế - Luật, Điện lực...

Cụ thể như sau: 

Nhiều đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20/8 - 1

Nhiều đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20/8 - 2

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Từ ngày 17 đến 20/8, Bộ tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng.

Đại học Bách khoa Hà Nội, đơn vị chủ trì lọc ảo ở miền Bắc, cho biết đã phối hợp cập nhật, hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và lên phương án kỹ thuật chung cho cả hệ thống.

Sau quá trình lọc ảo, từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Điểm chuẩn đại học biến động ra sao?
Điểm chuẩn đại học biến động ra sao?

Các trường sẽ bắt đầu lọc ảo từ ngày 17 đến 20-8. Ngay sau đó, điểm chuẩn đại học sẽ được các trường công bố, dự kiến mức điểm nhiều ngành có biến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Dương Tâm - Lệ Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2025 06:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN