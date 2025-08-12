Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Hàng loạt trường dự kiến công bố sớm

Các mốc thời gian quan trọng

Thí sinh cần nắm vững các mốc thời gian quan trọng sau đây để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào:

Từ 13/8 đến 17h ngày 20/8: Các trường đại học hoàn tất việc tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

17h ngày 20/8: Hệ thống xử lý nguyện vọng và các trường bắt đầu nhập mức điểm trúng tuyển. Đây là thời điểm nhiều trường có thể công bố kết quả sớm.

Trước 17h ngày 22/8: Toàn bộ các trường phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 30/8: Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến của một số trường

Dưới đây là lịch dự kiến công bố điểm chuẩn của một số trường đại học, giúp thí sinh có thể theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời:

Khu vực miền Bắc: Ngày 20/8: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trước 17h ngày 22/8: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Ngoại thương.

Khu vực miền Nam: Chiều và tối 20/8: Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Những lưu ý quan trọng dành cho thí sinh

Thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả các trường hợp trúng tuyển thẳng) phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu không thực hiện thao tác này đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và mất suất.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường có thể tổ chức xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung.

Lịch công bố điểm chuẩn là dự kiến và có thể thay đổi. Thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website chính thức của Bộ GD&ĐT và các trường đại học để có được thông tin chính xác và kịp thời.