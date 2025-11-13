Nhà giáo Hà Nội: Ước mơ xây dựng ngôi trường, nơi học trò không sợ đến lớp

Giáo dục phải vì con người

Thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) chia sẻ, ông luôn mang trong mình ước mơ giản dị và mà tha thiết về việc xây dựng một ngôi trường nơi học trò không có nỗi sợ đến lớp, nơi các em được phát triển trong yêu thương, được tôn trọng, được sống là chính mình.

Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, người sáng lập Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phường Nghĩa Đô (Hà Nội) năm 1993. Đây là một trong những trường đầu tiên của Hà Nội thực hiện mô hình bán trú, dạy học 2 buổi/ngày; xây dựng trường học hạnh phúc, rèn nhiều kỹ năng cho học sinh. Năm 2025, ông vinh dự nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam, ông cho biết cuộc đời của mình có hai chặng đường đáng nhớ đó là 14 năm trong quân ngũ, trong đó 10 năm ở chiến trường miền Nam, và gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề dạy học.

“Chiến tranh đã dạy tôi lòng can đảm, tinh thần bền bỉ, tình đồng đội và giá trị thiêng liêng của hòa bình. Được trở về, đứng trên bục giảng, đồng hành cùng học trò là may mắn lớn nhất đời tôi”, ông nói.

Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa (bên phải) trong một lần đại diện nhà giáo của Hà Nội trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn về giáo dục.

Năm 1993, ông thành lập trường tư thục THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi đó, tôi mang trong mình một ước mơ giản dị mà tha thiết đó là xây dựng được một ngôi trường nơi học trò không có nỗi sợ đến lớp, nơi các em được phát triển trong yêu thương, được tôn trọng, được sống là chính mình. Và từ đó đến nay, trọn vẹn 32 năm, khát vọng ấy vẫn trọn vẹn để nhà trường trở thành ngôi nhà chung nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn, bồi dưỡng nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh.

Hàng chục năm gắn bó với giáo dục, thầy Hòa càng thấm thía giá trị của nghề. Nghề dạy học là nghề của niềm tin, của sự kiên trì và của tình yêu con người. Giáo dục phải vì con người, vì sự phát triển của mỗi học sinh. Mỗi em đều có những tiềm năng riêng và sứ mệnh của người thầy là khơi mở, bồi đắp để các em tự tin, năng động và sáng tạo hơn khi bước vào tương lai.

Theo thầy Hòa, giáo dục hôm nay đứng trước nhiều cơ hội lớn đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức: đổi mới chương trình, áp lực xã hội, sự thay đổi tâm lý học sinh trong thời đại số, tác động của AI và mạng xã hội. Tuy nhiên, ngọn lửa nghề trong mỗi thầy cô, ngọn lửa của yêu thương, của khát vọng đổi mới, của tinh thần học tập suốt đời sẽ vượt qua khó khăn, thử thách.

Ở ngôi trường của mình, thầy cô luôn giữ phương châm: “Thầy cô thay đổi – Học sinh hạnh phúc”. Nhà trường chỉ thật sự thành công khi mỗi học sinh được an toàn, được tôn trọng và hạnh phúc. Vì thế, một phần ngôi nhà chung của giáo dục Hà Nội kiên trì đưa Tâm lý – Giáo dục vào chương trình; bồi dưỡng giáo viên trở thành nhà giáo dục toàn diện; phát triển tài liệu đạo đức – kỹ năng sống; đưa Âm nhạc – Nghệ thuật và thể thao thành những nội dung rèn luyện bắt buộc, với kỳ vọng mỗi học sinh khi tốt nghiệp đều biết chơi một nhạc cụ, một môn thể thao và biết bơi.

“Nghề giáo vừa vinh quang vừa nhiều gian nan nhưng đó là nghề cao quý nhất, vì chúng ta gieo những hạt giống của tri thức, nhân cách và niềm tin cho tương lai. Tôi đã đi qua chiến tranh và đời dạy học. Và tôi càng thấm thía lời Bác Hồ: “Giáo dục là một mặt trận, nhà giáo là chiến sĩ”, thầy nói.

Tình yêu nghề vượt qua bạo bệnh

Có 25 năm gắn bó với nghề, cô giáo Cao Thị Thu Hiền, giáo viên Trường mầm non Phương Mai (Hà Nội) chia sẻ, chính tình yêu nghề đã giúp cô vượt qua bệnh tật.

Từ nhỏ, cô ôm ấp giấc mơ được trở thành cô giáo đứng trên bục giảng. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, cô đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở trường mầm non. Dù bậc học này, học sinh nhỏ tuổi, giáo viên phải đối mặt với công việc hàng ngày vất vả, áp lực nhưng cô Hiền luôn tỉ mỉ trong chăm sóc, tâm huyết, có nhiều sáng kiến dạy học.

Cô giáo Cao Thị Thu Hiền (bên trái) chia sẻ với MC Mỹ Lan trong chương trình tuyên dương giáo viên của Hà Nội.

Đã có thời điểm, cô suy sụp, nghĩ rằng, cuộc đời mình sẽ phải khép lại, ước mơ dang dở vì bác sĩ thông báo mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhìn con trai nhỏ và các em học sinh mỗi ngày vẫn cần sự chăm sóc, chở che của mình nên cô lấy quyết tâm chiến đấu với bệnh tật và không ngừng đến trường.

"Mỗi ngày, niềm yêu nghề trong tôi càng bừng sáng. Tôi vừa chống chọi với các cơn đau, vừa soạn bài, không ngại đổi mới phương pháp dạy học. Tôi chỉ có một ước mong giản dị đó là, mỗi ngày các con đến trường là một ngày vui", cô Thu Hiền chia sẻ.

Với ước mong đó, cô đã dành hết sự quan tâm, chăm sóc chu toàn cho từng trẻ nhỏ. Và cũng chính nụ cười, ánh mắt hồn nhiên, tin yêu của trẻ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô gắn bó với nghề.

Cô nhắn nhủ các thầy cô giáo ở đâu đó vẫn còn khó khăn, thử thách rằng: hãy sống trọn vẹn với tình yêu nghề, tình yêu học trò và nỗ lực vì điều đó sẽ tìm thấy ánh sáng.

Ở trường, cô Hiền được đánh giá là giáo viên hoạt bát, năng nổ, đam mê với nghề, tận tình với từng học sinh. Trong hơn 20 năm dạy học, cô có 10 năm đạt giáo viên giỏi cấp quận, được Sở GD&ĐT Hà Nội vinh danh “Giáo viên tâm huyết sáng tạo”.