Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai không nhận hoa, quà ngày 20-11

Ngày 7-11, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các xã, phường, các trường THPT và đơn vị trực thuộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức trong tổ chức hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm, chống lãng phí, những năm qua Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân các dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Năm 2025, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương trên, cùng với đó đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Sở GD&ĐT Đồng Nai thông báo không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại trụ sở.

Sở cũng đề nghị các trường THPT và đơn vị trực thuộc chủ động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20-11 thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Khuyến khích không tổ chức các buổi lễ đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng; dành thời gian và nguồn lực tập trung vào giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.