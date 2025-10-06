Nắng lên sau lũ, thầy cô tất bật ‘cứu’ sách vở, giữ lại tri thức cho học trò

Xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. Sau bão, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2.000 hộ dân bị ngập; gần 10.000 nhân khẩu thuộc 20/25 xóm phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Trong đó, có 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 4 trường mầm non trên địa bàn bị ngập sâu trong biển nước, học sinh không thể tới trường.

Nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Sau khi nước lũ rút, sân Trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Tân Kỳ) trở thành nơi phơi từng trang vở, cuốn sách ướt sũng bùn đất. Những trang vở nhòe chữ, những trang sách bị rách nát vì ngâm nước nhiều ngày được các giáo viên mang ra sân phơi, trải khắp lối đi và giăng lên dây để hong khô.

Thầy Đinh Văn Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Tân cho biết, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà trường. Sau bão, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều ngày. Nhiều phòng học bị tốc mái, thiết bị dạy và học như máy tính, tivi,… bị ngâm nước dẫn đến hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 300 triệu đồng. “Sau bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến trường bị ngập nặng. Sau 3 ngày bị nước lũ bủa vây, đến ngày 4/10, nước lũ mới bắt đầu rút, nhà trường mới có thể dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Sau nhiều nỗ lực, đến sáng nay (6/10), học sinh đã đi học trở lại, tuy nhiên toàn trường vẫn mất điện. Dù các em có thể trở lại trường, nhưng nhiều em vì nhà ở vùng ngập sâu, bị cuốn trôi toàn bộ quần áo, sách vở nên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm”, thầy Tân cho hay.

Tại Trường Tiểu học Thành Sơn (xã Thành Bình Thọ), việc khắc phục hậu quả sau bão lũ đang được thầy cô cùng chính quyền địa phương gấp rút thực hiện. Tuy nhiên, trường nằm trong vùng ngập sâu sau bão, nước rút chậm nên hầu hết tài sản như máy móc, bàn ghế, sách vở... đều hư hỏng nặng.

Thầy cô Trường Tiểu học Thành Sơn “giành nắng” phơi sách cho học trò sau mưa lũ. “Sau gần 1 tuần nỗ lực khắc phục, thì hôm nay (ngày 6/10) chúng tôi đã có thể đón các em học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, thiệt hại do bão quá lớn, chúng tôi sẽ từng bước thực hiện để bảo đảm việc học tập của các em”, đại diện Trường Tiểu học Thành Sơn chia sẻ.

Những ngày qua, các giáo viên cùng đoàn viên thanh niên, công an, bộ đội đã nỗ lực dọn dẹp trường lớp, khắc phục hậu quả bão lũ để đón học sinh trở lại trường.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, mưa lớn kèm gió lốc do hoàn lưu bão số 10 đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống các trường học, thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ đồng. Tính đến hôm nay (6/10), vẫn còn khoảng 20 trường mầm non chưa thể đón học sinh trở lại học tập. “Sở đã chỉ đạo các trường báo cáo tình hình bị thiệt hại, hư hỏng để có phương án hỗ trợ trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các trường cần chủ động nắm bắt tình hình và chỉ tổ chức dạy học trở lại khi đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh khi đến trường”, ông Hoàn cho hay.