Nam sinh lớp 7 cứu người đàn ông thoát chết khi ngã trên đường ray tàu hỏa

Xác nhận sự việc với PV, đại diện phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, mới đây một học sinh trên địa bàn có hành động dũng cảm khi kịp thời cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc khỏi đường ray tàu hỏa.

Em Hoàng Mạnh Chiến - học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cẩm Thịnh dũng cảm cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc. Ảnh: Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả

Theo đó, vào khoảng 19h30 tối 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (SN 1953), trú tại tổ 4, khu 7B, phường Cẩm Thịnh (TP. Cẩm Phả) đi xe máy đến đoạn giao với đường sắt chở than không may bất ngờ bị ngã. Ngay sau đó, người đàn ông này đang xoay xở giữa đường ray không tự đứng dậy được thì đoàn tàu kéo than đang lao tới theo hướng từ nội thị TP. Cẩm Phả về Cửa Ông.

Cùng thời điểm này, em Hoàng Mạnh Chiến-học sinh lớp 7A2, trường THCS Cẩm Thịnh đi xe đạp ngang qua và phát hiện ông Vót bị ngã ở đường ray. Trước tình thế khẩn cấp, nam sinh vội xuống xe lao đến kéo ông Vót ra khỏi đường ray và cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc.

Trước hành động dũng cảm cứu người của nam sinh, vào buổi chào cờ đầu tuần sáng qua (28/11), trường THCS Cẩm Thịnh đã biểu dương em Hoàng Mạnh Chiến; đồng thời BGH nhà trường làm báo cáo đề nghị UBND TP. Cẩm Phả tặng khen cho nam sinh.

