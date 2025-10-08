Lo đường ngập, nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục dạy online

Tối 7-10, nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội phát đi thông báo về việc tiếp tục triển khai hình thức dạy học online ngày 8-10.

Cụ thể, trường Marie Curie nhận định diễn biến thời tiết Hà Nội phức tạp, mưa có thể giảm nhưng các tuyến đường còn ngập khiến xe bus đưa đón di chuyển khó khăn, do đó nhà trường quyết định cho học sinh bậc THCS và THPT ở nhà để học trực tuyến.

Trường Tiểu học và THCS FPT cũng thay đổi kế hoạch, cho phép học sinh khối tiểu học được nghỉ học, còn khối THCS chuyển sang học online (trước đó trường dự định dạy học trực tiếp), sau khi nhận định nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội vẫn ngập sâu.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để việc học tập của học sinh được chủ động, nhiều trường khác ra quyết định tương tự, như THCS và THPT Lương Thế Vinh, Tiểu học Hạ Yên Quyết, THCS và THPT Lê Quý Đôn...

Như vậy, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp nhiều trường học ở Hà Nội cho học sinh ở nhà vì trời mưa lớn, đường ngập nặng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng các lãnh đạo sở đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại một số trường, ngày 7-10. Ảnh: HT

Nhiều trường đại học ở Hà Nội cũng ra thông báo học online để tạo thuận lợi cho sinh viên.

Trường Đại học Ngoại thương quyết định tiếp tục tổ chức hình thức học trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ giảng dạy và tạo điều kiện cho sinh viên ở khu vực bị ngập nước hoặc di chuyển khó khăn có thể tham gia học tập đầy đủ.

Riêng các lớp thi vẫn đến trực tiếp tại trường theo kế hoạch trước đó, nhằm đảm bảo tiến độ thi kết thúc học phần của toàn trường. Nhà trường nhấn mạnh, trường hợp sinh viên không thể tham gia thi trực tiếp do mưa ngập hoặc lý do bất khả kháng khác cần đăng ký hoãn thi để được bố trí lịch thi bổ sung phù hợp.

Tương tự, Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng thông báo học trực tuyến, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí hình thức làm việc phù hợp cho viên chức, người lao động.

Trong khi đó, nhiều trường đã thông báo đón học sinh quay trở lại trường học vào hôm nay, như Tiểu học Newton Goldmark, Tiểu học Tràng An, THCS Chương Dương... Nhà trường cũng lưu ý phụ huynh theo dõi diễn biến thời tiết. Nếu không thể đưa con tới trường, cha mẹ cần thông báo với giáo viên chủ nhiệm để trường có phương án cho con học trực tuyến.

Những ngày gần đây, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo thống kê ban đầu, lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó Thái Nguyên và Hà Nội có lượng mưa lớn nhất.