Lo điểm thấp: Bộ GD&ĐT 'giải bài toán' công bằng xét tuyển đại học 2025

Bách phân vị (percentile) là một khái niệm thống kê giúp chúng ta hiểu vị trí tương đối của một giá trị trong một nhóm dữ liệu. Đơn giản hơn, bách phân vị cho biết giá trị đó lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu phần trăm các giá trị khác trong cùng một tập hợp dữ liệu. Khái niệm này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, y tế và thống kê. Trong lĩnh vực giáo dục, bách phân vị đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và so sánh kết quả: Đánh giá kết quả thi cử: Bách phân vị giúp xác định vị trí của học sinh, sinh viên trong một nhóm. Ví dụ, nếu điểm thi của một học sinh ở bách phân vị thứ 90, điều đó có nghĩa là điểm của em ấy cao hơn hoặc bằng 90% số học sinh còn lại. Điều này giúp phụ huynh và giáo viên có cái nhìn rõ ràng hơn về năng lực của học sinh so với mặt bằng chung. Tuyển sinh đại học: Các trường đại học sử dụng bách phân vị để quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích khi có sự chênh lệch về độ khó giữa các môn thi hoặc các tổ hợp xét tuyển, giúp đảm bảo sự công bằng và tương đương về điểm số giữa các thí sinh, dù họ thi theo hình thức nào. Đánh giá năng lực: Các kỳ thi đánh giá năng lực, như TSA (Thinking Skills Assessment) của Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng dùng bách phân vị để xếp hạng thí sinh. Việc này giúp các trường và thí sinh hiểu rõ hơn về năng lực tư duy của bản thân so với nhóm thí sinh dự thi.