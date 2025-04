Lại có thêm thí sinh phản ánh bị trễ giờ làm bài thi đánh giá năng lực

Tối 3-4, mạng xã hội lại xuất hiện bài đăng về việc thí sinh bị trễ giờ làm bài thi đánh giá năng lực đợt 1, kỳ thi do ĐHQG TP HCM tổ chức vào ngày 30-3.

Chia sẻ với phóng viên, thí sinh V.B.N. (TP HCM), cho biết đã bị trễ khoảng 20 phút thi và không được bù giờ làm bài.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại TP HCM vào sáng 30-3

Cụ thể, N. thi ở phòng P.069, điểm thi Trường ĐH Công nghệ TP HCM. N. là thí sinh được phát đề thi gần cuối. Sau 15 phút phát đề thi, giám thị vẫn chưa phát xong. Chuông reng thông báo bắt đầu làm bài thi khoảng 5 phút thì N. mới nhận được đề.

"Em làm được khoảng 10 câu rồi thì thầy cô mới phát hiện em bị nhầm mã đề nên hoán đổi mã đề của em với bạn khác. Phiếu đánh trắc nghiệm của em cũng bị sửa lại mã đề" – N. thở dài nói.

Sau khi thi xong, vì quá thất vọng và lo sợ nên N. không báo sự việc với hội đồng thi mà đi về nhà. Vài ngày sau, khi bình tĩnh hơn thì N. có liên lạc qua số hotline của ĐHQG nhưng máy bận.

Thí sinh phản ánh về việc bị trễ giờ làm bài thi đánh giá năng lực đợt 1 vào tối 3-4

Một thí sinh khác là em N.L.B.K ( TP HCM) cũng thi phòng P.069 xác nhận có tình trạng giám thị làm trễ giờ thi của thí sinh.

"Giám thị phát đề thi khoảng 2-3 thí sinh đầu tiên thì phát hiện phát nhầm, phải thu đề và phát lại. Đến khi em nhận đề là đã trễ gần 5 phút giờ làm bài. Em có dự định sẽ đăng ký thi đợt 2, vì vậy khi xảy ra sự việc em đã không báo ngay cho hội đồng thi" – K. bày tỏ.

Cả 2 thí sinh đều cho rằng sự việc xuất phát từ việc giám thị coi thi gặp lúng túng trong phát đề thi, nhầm lẫn các mã đề với nhau.

Trao đổi nhanh với phóng viên tối 3-4, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo-ĐHQG TP HCM, cho biết đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh sự việc.

"Hiện chúng tôi không nhận được thông tin gì do thí sinh này phản ảnh qua hotline cũng như qua email. Hotline và email của kỳ thi luôn mở" – TS Chính cho biết thêm.

Trước đó, sau kỳ thi đánh giá năng lực, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng giám thị coi thi tại Trường ĐH An Giang (tỉnh An Giang) chậm trễ khiến thí sinh mất gần 20 phút làm bài. Hội đồng thi đánh giá năng lực đã làm việc với điểm thi Trường ĐH An Giang, xác định có 4 thí sinh bị ảnh hưởng.

Hội đồng thi tại tỉnh An Giang đã xin lỗi trực tiếp 4 thí sinh, đồng thời không thu lệ phí thi (300.000 đồng) nếu các em dự thi đánh giá năng lực đợt 2.