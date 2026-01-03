Cô gái Hải Phòng phát triển 'giáo dục số' ở ba đại học danh tiếng nước Anh

Lê Thu Trang, sinh năm 1999 tại Hải Phòng, trưởng thành từ Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), nơi cô theo học lớp chuyên Anh. Năm 2017, cô trúng tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ Chất lượng cao, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tốt nghiệp loại Xuất sắc, Trang tiếp tục giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời tham gia hỗ trợ các đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh.

Lê Thu Trang bắt đầu hành trình làm giáo dục số sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Bristol, Anh.

Bước ngoặt du học Anh và cơ duyên với giáo dục số

Năm 2022, Thu Trang nhận học bổng Think Big Postgraduate Scholarship của Đại học Bristol, Anh Quốc, theo học chương trình Thạc sĩ Giáo dục (Học tập, công nghệ và xã hội). Đây là giai đoạn đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt của cô sang lĩnh vực giáo dục số và công nghệ học tập.

Tại Bristol, Trang trở thành "Đại sứ học bổng quốc tế" trong năm học 2022–2023, là đại diện sinh viên tham gia kết nối, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho cộng đồng học viên quốc tế trong việc theo đuổi đam mê học thuật và khám phá thế giới thông qua chương trình học bổng danh giá của Đại học Bristol. Theo Trang, đây là thời điểm cô “bắt đầu nhìn giáo dục như hệ sinh thái”, nơi công nghệ, xã hội và con người tác động qua lại.

Cuối năm 2023, ngay sau khi tốt nghiệp, Trang nhận lời mời làm việc tại Phòng Hợp tác Quốc tế/Toàn cầu – Bộ phận Tư vấn Sinh viên Quốc tế (Global Engagement Department - Global Student Advisory Service) Đại học Cardiff Metropolitan, Anh.

Trong quá trình công tác, cô trực tiếp tham gia hỗ trợ sinh viên quốc tế, phối hợp tổ chức các hoạt động học thuật và giao lưu; đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực dịch vụ sinh viên và giáo dục đại học quốc tế. Nền tảng chuyên môn này đã tạo tiền đề vững chắc để Trang tiếp tục ứng tuyển vào các vị trí phù hợp tại Đại học Oxford danh tiếng.

Gia nhập Oxford, đạt dấu mốc ghi nhận từ ngôi trường nổi tiếng

Cuộc gọi từ Trung tâm giảng dạy và học tập (Centre for Teaching and Learning - CTL), Đại học Oxford đến với Trang ngay sau ngày phỏng vấn.

“Khi cô quản lý nói rằng em được chọn, em phải cố gắng kìm cảm xúc để tiếp tục lắng nghe. Trong đầu em lúc đó chỉ vang lên một câu rất rõ: ‘Và rồi, cuộc đời cô ấy đang sang một trang mới”, Trang nhớ lại.

Tại CTL, Trang đảm nhiệm nhiều mảng công việc liên quan đến giáo dục số: hỗ trợ giảng viên và cán bộ học thuật sử dụng hệ thống Canvas, xây dựng tài nguyên học tập số, đào tạo sử dụng công cụ giáo dục số cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường, tham gia phát triển trợ lý ảo cho Canvas - Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System) của Đại học Oxford và điều phối bộ phận hỗ trợ dịch vụ giáo dục kỹ thuật số Digital Education Service Help Desk - nơi tiếp nhận và xử lý các vấn đề giảng dạy – học tập số cho toàn trường.

Thu Trang trong vai trò đồng tổ chức của Diễn đàn trao đổi Tri thức với chủ đề AI trong Dạy và Học (Oxford Knowledge Exchange Forum - AI in Teaching and Learning), hồi tháng 7/2025.

Chỉ chưa đầy một năm làm việc, Thu Trang được trao "Recognition Award 2025 – Giải thưởng Ghi nhận Thành tựu" ở mức cao nhất của Đại học Oxford, theo đề cử trực tiếp từ trung tâm nơi cô làm việc, dành cho những cá nhân hoặc tập thể tạo ra tác động tích cực rõ rệt, không chỉ trong phạm vi nhóm trực tiếp mà còn ở quy mô toàn trường.

Việc được trao mức ghi nhận cao nhất trong khung giải thưởng này cho thấy đóng góp của Thu Trang có tính lan tỏa, chiều sâu chuyên môn và mang lại giá trị bền vững trong trung và dài hạn. Điều quan trọng nhất không nằm ở hình thức, mà là sự ghi nhận chính thức và niềm tin từ một môi trường học thuật hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, cô cũng là một trong hai đại diện của trung tâm giảng dạy và học tập được chọn thuyết trình đề xuất nghiên cứu tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Công nghệ Học tập ALT (Association for Learning Technology) – một trong những hội nghị lớn nhất Anh dành cho các chuyên gia công nghệ học tập và giáo dục số.

Theo Thu Trang, hành trình đến Oxford không phải là may mắn tức thời. “Bốn ngày từ lúc nhận thư mời phỏng vấn đến lúc được tuyển dụng là kết quả của cả một năm chuẩn bị", cô nói.

Trang cho rằng yếu tố quyết định nằm ở việc hiểu rõ bản thân và tổ chức tuyển dụng. “Em luôn tự hỏi: họ cần gì, và mình mang lại giá trị gì. Khi hai điều đó gặp nhau, sự phù hợp sẽ tự lên tiếng", cô gái Việt chia sẻ.

Thách thức lớn nhất, theo cô, không nằm ở kỹ năng, mà ở sự tự tin: “Một sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp vài tháng, làm việc tại đơn vị trung tâm hỗ trợ cho việc dạy và học của toàn bộ Đại học Oxford – điều đó buộc em phải vượt qua giới hạn tâm lý của chính mình".

Trang tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Công nghệ Học tập ALT, hồi tháng 10/2025.

Nhiều lời mời làm việc từ các đại học hàng đầu thế giới

Năm 2025, Thu Trang nhận nhiều lời mời làm việc từ các đại học hàng đầu thế giới như Imperial College London, King’s College London và University College London (UCL). Sau cân nhắc, cô quyết định gia nhập đội ngũ Giáo dục Kỹ thuật số (Digital Education) của University College London với vai trò Chuyên viên hỗ trợ giáo dục kỹ thuật số.

“Em muốn tiếp tục làm giáo dục số với phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, nơi tác động không chỉ dừng ở một bộ phận, mà lan tỏa tới toàn bộ đại học”, Trang nói.

Ước mơ dài hạn của cô là trở thành chuyên gia giáo dục số có ảnh hưởng, góp phần đưa giáo dục chất lượng tiếp cận được với nhiều nhóm người học hơn.

“Hành trình này chưa bao giờ là dễ dàng nhưng nếu chuẩn bị đủ lâu, đi đủ bền, thì những cánh cửa tưởng như rất xa rồi cũng sẽ mở”, Trang tâm sự.