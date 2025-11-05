Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6-11 để ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (KALMAEGI) và dự báo mưa lớn diện rộng, chiều 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu cho trẻ mầm non, học sinh, học viên toàn thành phố nghỉ học chiều 6-11 để bảo đảm an toàn.

Theo đó, thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng về chủ động ứng phó với bão, không khí lạnh, mưa, lũ và theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6 đến 7-11, trên địa bàn thành phố có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố chủ động ứng phó với mưa bão

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường, trung tâm, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học trong chiều 6-11-2025. Riêng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học của sinh viên, học viên.

Cùng với đó, các đơn vị cần nghiêm túc triển khai Công văn 2060/SGDĐT-VP ngày 4-11-2025 về chủ động ứng phó bão, không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo an toàn cho giáo viên, người lao động, học sinh và tài sản của đơn vị.

Giáo viên kê cao bàn ghế, bảo quản đồ dùng học tập để phòng chống mưa bão, bảo đảm an toàn cho trường lớp

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động thông báo đến phụ huynh học sinh, bố trí giáo viên, nhân viên quản lý trẻ mầm non, học sinh. Đối với các cơ sở có tổ chức bán trú, cần thông báo sớm cho nhà cung cấp để không lấy thực phẩm, tránh tình trạng thừa suất ăn.

Với các trường có học sinh nội trú, nếu học sinh không thể về nhà, thủ trưởng đơn vị phải bố trí giáo viên, nhân viên quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà giáo và người lao động.

Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ), đồng thời kịp thời báo cáo các tình huống phát sinh để xử lý.

Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học chiều 6-11 để bảo đảm an toàn trong mưa bão

Ngoài ra, căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các trường chủ động triển khai chương trình và hình thức dạy - học phù hợp tại các khu vực bị sạt lở, ngập lụt, lũ quét. Sau bão, khi thời tiết ổn định, cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, đảm bảo phòng chống dịch bệnh để sớm ổn định hoạt động dạy - học.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn do mưa bão, đồng thời thực hiện nghiêm túc và linh hoạt các quy định trong thời gian trước, trong và sau bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy cô và học sinh.