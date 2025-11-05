Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Học sinh các xã phường ven biển Đắk Lắk nghỉ học tránh bão Kalmaegi

Học sinh các xã, phường ven biển của tỉnh Đắk Lắk nghỉ học để tránh bão Kalmaegi từ chiều 5-11. 

Ngày 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục tại các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan, Hòa Xuân, Xuân Thọ và một số xã phường lân cận thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão Kalmaegi.

Tàu thuyền ở Đắk Lắk đang ghé về bờ để tránh bão Kalmaegi. Ảnh: M.N

Thời gian nghỉ học từ chiều thứ Tư (5-11) đến hết thứ Sáu (7-11). Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục ở các địa phương trên tùy vào tình hình để tổ chức dạy bù, đảm bảo nội dung chương trình.

Hơn 18.000 học sinh Hà Tĩnh chưa thể đến trường do mưa lũ
Hơn 18.000 học sinh Hà Tĩnh chưa thể đến trường do mưa lũ

Tại Hà Tĩnh, đến sáng 3/11, có 18.464 học sinh phải nghỉ học do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường.

Theo TIẾN THOẠI

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 19:54 PM (GMT+7)
