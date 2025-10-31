Trường học ở Huế chuẩn bị dạy trực tuyến

Ngày 30/10, Sở cho biết hơn 400/569 trường học ở Huế chưa đủ điều kiện dạy học trực tiếp, đặc biệt ở các phường Hóa Châu, Phong Dinh, xã Quảng Điền do tình trạng ngập có thể kéo dài.

Sở yêu cầu trường học ở những khu vực này chuẩn bị dạy trực tuyến nếu đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, điện, Internet, đồng thời có phương án củng cố bài cho học sinh khi các em trở lại trường. Trường nào ngập nặng, bị vùi lấp cần báo Sở để được hỗ trợ, nhằm sớm ổn định việc dạy học.

Còn lại 168 trường đủ điều kiện dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 31/10. Đây là những trường thuộc các xã A Lưới 1, 2, 5, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô... - khu vực không còn ngập.

Trường THCS Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu, TP Huế, vẫn ngập sâu ngày 30/10. Ảnh: Võ Thạnh

Gần một tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung mưa rất lớn. Ở Huế, lượng mưa phổ biến 1.000-1.800 mm, cá biệt đỉnh Bạch Mã có ngày trên 2.000 mm, vượt mức lịch sử.

UBND TP Huế hôm nay cho biết 32/40 xã, phường còn ngập, bình quân 1-1,5 m, các tuyến đường nội thị ngập 0,5-1 m, gây gián đoạn toàn bộ giao thông.

Lũ lụt nghiêm trọng khiến 295.000 học sinh ở Huế phải nghỉ học từ ngày 27/10 tới nay. Các trường dự kiến dạy bù vào quỹ thời gian dự phòng và các ngày thứ bảy, chủ nhật sau khi học sinh trở lại học bình thường.