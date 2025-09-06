Học phí đại học năm 2025- 2026 cao nhất bao nhiêu?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về chính sách học phí, miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đối với giáo dục đại học mức trần đối với trường chưa tự chủ chi thường xuyên như sau:

Từ năm học 2027 - 2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Đối với trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần trên, tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Đối với trường đại học tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần trên, tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Đối với chương trình đào tạo ở trường công đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế, tương đương thì căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do trường ban hành để tự quyết định mức thu học phí. Các trường phải thực hiện công khai với người học, xã hội.

Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ bằng mức trần học phí trên nhân hệ số 1,5; tiến sĩ nhân hệ số 2,5.

Mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý thực tế với mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng.

Trường hợp học trực tuyến (học online), các trường xác định mức thu học phí trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của trường tương ứng từng khối ngành.

Mức học phí đối với các chương trình giáo dục thường xuyên, dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo do các trường chủ động tính toán, quy định.

Đối với việc xác định học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun tính công thức dưới đây:

Học phí tín chỉ, mô-đun = Tổng học phí toàn khóa/ Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa.

Cũng theo Nghị định số 238, kể từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được miễn học phí. Hồ sơ thủ tục, trình tự thực hiện miễn học phí đã được quy định rõ.

Theo đó, các quy định về khung học phí (mức sàn - trần) hoặc trần học phí của các cấp học, lộ trình học phí được kế thừa quy định của Nghị định số 81 và Nghị định số 97.

Khung học phí được xem là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và mức ngân sách nhà nước cấp bù cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông.