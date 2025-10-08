Hai nữ sinh ‘sô lô’, hàng chục bạn đứng quay clip, xúi giục ‘giật tóc đi’

Ngày 8/10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) M’đrắk (Đắk Lắk) đã có báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ việc hai học sinh xảy ra xô xát, gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo, vụ việc bắt nguồn từ buổi học sáng 30/9, khi em V.V.M. (lớp 11C) trêu chọc em H.Q. (lớp 11B). Thấy vậy, em H.T.N.Y. (cùng lớp với Q.) lên tiếng cho rằng hành động trêu chọc của M. không đúng mực. Đáp lại, M. liền nói rằng sẽ “mách” với bạn N.T.T.T. (lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Tất Thành) khiến không khí càng căng thẳng.

Đỉnh điểm xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 1/10, khi em Y. và em T. (bạn mà M. nhắc đến) hẹn nhau ra khu vực phía sau Trung tâm GDNN-GDTX M’đrắk để nói chuyện. Tại đây, hai nữ sinh đã lao vào đánh nhau.

Hai học sinh đánh nhau, xung quanh nhóm bạn reo hò, cổ vũ phản cảm.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra khi xung quanh có hàng chục học sinh đứng xem, reo hò cổ vũ, thậm chí buông lời tục tĩu, xúi giục, quay video và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Một số clip ghi lại cảnh các bạn học sinh hò hét: "Giật tóc đi!", "Chia sẻ live đi anh em ơi!"...

Theo báo cáo của nhà trường, giữa em T. và Y. từng có mâu thuẫn từ năm lớp 10 nhưng đã tạm lắng. Tuy nhiên, khi M. nhắc lại chuyện cũ và có lời lẽ khiêu khích ("Một mình con T. ăn đứt mày rồi"), em Y. không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến việc hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh tay đôi.

Sau khi nhận thông tin, Trung tâm GDNN-GDTX M'đrắk đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với phụ huynh và các bên liên quan để xử lý vụ việc.