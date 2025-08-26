Hà Nội: Mưa ngập, học sinh không thể đến trường

6 giờ 30 sáng, dù vẫn mưa rất to nhưng không nhận được thông báo nghỉ học nào từ nhà trường nên anh Trần Văn Lưu, ở quận Hà Đông vẫn chở con ra khỏi nhà để đến trường học. Đến đường Lê Văn Lương, đường ngập hơn nửa bánh xe, nhiều người tìm đường quay lại. Lên nhóm lớp, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ tình trạng nước ngập, không thể đến trường, anh Lưu đành quay xe về nhà.

“Chặng đường quay về nhà 3 cây số nhưng tôi đi 1,5 giờ vẫn chưa đến nơi. Giá mà nhà trường có thông báo từ sáng sớm để học sinh, phụ huynh đỡ vất vả”, anh Lưu nói.

Nhiều trường thông báo lùi giờ học. (ảnh: Đức Nguyễn)

Trong khi đó, 6 giờ sáng, Trường THCS -THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) gửi thông báo khẩn cho toàn bộ phụ huynh học sinh về việc “dừng đến trường, học trực tuyến”. Thông báo của trường này nêu: “Mưa to, đường ngập, nhằm đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho thầy cô, cán bộ nhân viên, học sinh, toàn trường chuyển sang học trực tuyến trong ngày hôm nay”.

Trường học thông báo, học sinh chuyển sang học trực tuyến trong hôm nay.

Tương tự, Trường mầm non A Vạn Phúc cũng thông báo cho trẻ mầm non nghỉ học nhằm đảm bảo sức khoẻ cũng như sự an toàn cho trẻ và phụ huynh.

Mưa lớn, ngập sâu nhiều tuyến đường ở Hà Nội.

Bà Đào Thị Thuỷ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) nói rằng, hôm qua mưa to nhưng nhà trường không lường được tình trạng ngập nhiều đường như sáng nay. Do đó, xe ô tô của trường vẫn đi đón học sinh như bình thường. Tuy nhiên, đến 9 giờ kém xe vẫn nằm trên đường.

Năm nay trường có hơn 3.600 học sinh, đến 8 giờ sáng theo giáo viên chủ nhiệm các lớp báo cáo, chỉ có khoảng 20% em đến lớp. Trường đã thông báo, do học sinh nghỉ quá nhiều nên trong hôm nay, học sinh đến trường sẽ không học nội dung mới mà giáo viên chỉ trông giữ, cho các em ôn tập.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên Nguyễn Linh Chi cho biết, sáng nay, nhà trường đã thông báo lùi thời gian học sinh đến trường xuống 9 giờ. Những phụ huynh ở xa, đi qua các đoạn đường ngập có thể cho con ở nhà nhằm đảm bảo an toàn cho cả con và bố mẹ.

“Thời gian này, các con đến trường cũng chỉ tham gia các hoạt động định hướng, làm quen, chưa học chương trình của năm học nên phụ huynh hoàn toàn yên tâm”, bà Chi nói.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, ngày mai (27/8), học sinh các trường thuộc địa bàn các quận trước đây gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông sẽ nghỉ học nhằm đảm bảo giao thông trong ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành.