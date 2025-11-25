Gần 2.000 trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11, Bộ GD&ĐT cho biết, đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, taluy, hệ thống thoát nước và thiết bị dạy học. Tổng thiệt hại ước tính 97,5 tỷ đồng; riêng Khánh Hòa thiệt hại hơn 32,4 tỷ đồng, Đắk Lắk gần 29 tỷ đồng. Công tác thống kê vẫn tiếp tục do nhiều nơi nước chưa rút, giao thông bị chia cắt.

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn. Gia Lai ghi nhận hơn 448.000 quyển sách bị hỏng; Quảng Ngãi có gần 39.000 bộ sách; Đắk Lắk hơn 6.300 bộ; Lâm Đồng trên 300 bộ cùng nhiều dụng cụ học tập khác. Khánh Hòa vẫn đang rà soát số lượng.

Trường THCS Nhơn Bình (Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) ngổn ngang sau bão lũ. Ảnh: Trúc Hân

Toàn khu vực có 1.942 trường và điểm trường phải tạm dừng dạy học. Đến trưa 24/11, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa, trong khi Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã dạy học bình thường.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát thiệt hại cơ sở vật chất, đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa, đồng thời huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân hỗ trợ dọn dẹp trường lớp khi nước rút.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách, hoàn thành hỗ trợ tại Đắk Lắk và đang tiếp tục vận chuyển tới các địa phương khác. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã phát động quyên góp trong toàn ngành, hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị thiệt hại và hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có học sinh tử vong...

UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập Nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành Giáo dục, cung cấp đồ dùng học tập, nước uống, quần áo và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh. Các tổ chức quốc tế cũng chuẩn bị triển khai chương trình tư vấn tâm lý miễn phí tại trường học nhằm hỗ trợ học sinh vượt qua sang chấn sau thiên tai; giáo viên tại một số tỉnh được hướng dẫn các phương pháp dạy học linh hoạt để phù hợp với tình hình sau mưa lũ.