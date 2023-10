Mẹ Elon Musk đã nuôi dạy thế nào để cả 3 con lớn lên đều trở thành tỷ phú?

Maye Musk sinh năm 1969, là người Canada gốc Nam Phi. Bà là siêu mẫu quốc tế, chuyên gia dinh dưỡng, diễn giả và là tác giả của cuốn sách "A Woman Makes a plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success" (Tạm dịch: Sống mạo hiểm một cách cẩn thận: Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công).

Bà Maye Musk chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp năm 1969. Ảnh: Instagram

Thành công là vậy nhưng Maye Musk có một tuổi trẻ không hề dễ dàng. Bà gia nhập làng mẫu từ khi mới 15 tuổi, kết hôn năm 22 tuổi và phải chịu cảnh bạo hành gia đình gần 10 năm. Cho đến khi 31 tuổi, bà quyết tâm dứt áo ra đi, một mình làm mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con.

Tên tuổi của bà được biết đến nhiều nhất nhờ là mẹ của Elon Musk - người giàu nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng không phải ai cũng biết, bà còn có 2 người con khác cũng xuất sắc và thành công.

Con trai thứ Kimbal Musk là người sáng lập công ty thực phẩm The Kitchen Restaurant Group, một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Big Green và công ty nông nghiệp đô thị Square Roots. Con gái út Tosca Musk hiện đang là nhà sản xuất, đạo diễn phim và chương trình truyền hình từng đoạt giải thưởng.

"Tôi yêu những đứa con của mình. Tôi tự hào về tất cả những gì chúng đã làm được. Con cả, Elon, đã sáng lập ra xe điện góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời chế tạo tên lửa. Con thứ, Kimbal, gây dựng một nhà hàng hữu cơ và hiện đang dạy bọn trẻ trồng rau quả. Con út, Tosca, hiện sản xuất và đạo diễn những bộ phim của công ty mà chính con bé quản lý. Mọi người thường hỏi tôi làm sao để nuôi dạy bọn trẻ thành công như vậy. Tôi thường nói với họ, tôi dạy chúng làm việc chăm chỉ và theo đuổi sở thích của mình" - bà Maye Musk chia sẻ.

Từ trái qua: Tosca (con gái út), Elon (con trai lớn), bà Maye và con trai thứ hai Kimbal Musk. Ảnh: CNBC.

Cho con làm việc kiếm tiền từ sớm

Maye Musk chia sẻ bản thân bà bắt đầu làm việc từ năm 8 tuổi với công việc là phụ giúp bố tại phòng khám riêng của ông mỗi ngày. Đến năm 12 tuổi, bà đã bắt đầu phụ trách được công việc lễ tân phòng khám chẳng kém người lớn nào.

Mỗi tiếng làm việc, Maye được bố trả công và đây cũng chính là tiền tiêu vặt hàng tháng của bà suốt thời thơ ấu. Bà cho biết bố mẹ mình đối xử với các con như người lớn, tôn trọng chúng và tin tưởng chúng, luôn cho chúng biết giá trị của lao động và sự chăm chỉ.

Với nền tảng gia đình như vậy, bà Maye tiếp tục dạy con với phương châm tương tự. 3 anh em nhà Musk đã thường xuyên giúp mẹ tại văn phòng tư vấn dinh dưỡng riêng của bà.

Khi cô con gái Tosca mới chỉ 8 tuổi, bà đã đưa con đến một ngôi trường dạy làm người mẫu mà bà cũng đang điều hành lúc đó. Tosca phải học đi catwalk, học cách ứng xử và làm việc vặt cho mẹ.

Tất cả những yêu cầu của Maye đều không phải bắt ép mà chính những đứa trẻ luôn thích thú và tự chủ động.

Maye Musk 1 thân một mình nuôi 3 con trong khó khăn ban đầu.

Không kiểm tra bài tập về nhà

"Tôi đã nuôi dạy các con tôi như cha mẹ tôi đã nuôi dạy chúng tôi: phải tự lập, tốt bụng, trung thực, ân cần và lịch sự. Tôi đã dạy các con tầm quan trọng của làm việc chăm chỉ và làm những điều tốt. Tôi không đối xử với chúng như trẻ sơ sinh hoặc la mắng chúng. Tôi chưa bao giờ bảo chúng phải học gì. Tôi không kiểm tra bài tập về nhà bởi đó là trách nhiệm của chúng", mẹ của tỷ phú Elon Musk nói.

Khi lớn lên, các con bà cũng tiếp tục chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình thông qua việc tự đưa ra các quyết định. Tosca tự chọn trường trung học. Tất cả các con bà đều nộp đơn vào các trường đại học mà họ lựa chọn và tự hoàn thành các đơn xin học bổng và khoản vay sinh viên.

Theo bà Maye, trẻ em không cần được bao bọc khỏi việc phải tự chịu trách nhiệm.

Mẹ Elon Musk là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và vô cùng tài giỏi

Để con tự quyết định những gì mình muốn

Dù gia đình có kinh tế nhưng các con bà vẫn sống trong điều kiện khá tồi tệ, không có giường, chỉ nằm nệm trên sàn nhà bởi sáu người bạn thuê chung một căn phòng xập xệ, nhưng họ vẫn ổn.

"Nếu con bạn không quen với những thứ xa xỉ, chúng sẽ sống sót tốt. Bạn không cần phải làm hỏng chúng. Một khi bạn chắc chắn con đang ở trong tình trạng an toàn, hãy để chúng tự chăm sóc bản thân", bà nói.

Maye cho rằng nhiều cha mẹ dễ dàng bị căng thẳng về con cái họ. Trong thời gian làm chuyên gia dinh dưỡng, bà thấy không ít phụ huynh căng thẳng đến mức không buồn ăn vì lo điền đơn giúp con xin vào các trường đại học tốt.

"Cứ để các con tự chuẩn bị giấy tờ xin học hay xin việc. Chúng phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Nếu bạn nghĩ ý tưởng kinh doanh của con tốt, hãy ủng hộ chúng. Hãy dạy chúng phép tắc, nhưng hãy để chúng làm điều chúng muốn", bà Maye nói.

Bà Maye để con tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình

Luôn ủng hộ con

Có thể thấy, từ nhỏ tới lớn, cho tới tận khi đã thành công rực rỡ, bà Maye chưa bao giờ thôi hỗ trợ các con của mình. Bà chắc chắn là người ủng hộ lớn nhất của Elon Musk trên các mạng xã hội, thậm chí, bà nhiều lần tranh cãi với chính quyền Tổng thống Biden vì phớt lờ vai trò của Tesla trong việc dẫn dắt ngành công nghiệp xe điện.

"Tất cả những gì Elon muốn là tạo ra những phát kiến vật lý và kĩ thuật để giúp hành tinh này tốt đẹp hơn. Nhưng nhiều người nghĩ rằng thằng bé có một động cơ mờ ám nào đó, hay làm tất cả chỉ vì tiền, điều này làm tôi thực sự khó chịu. Tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm của Elon, từ nhỏ đến lớn và mãi mãi sẽ luôn là như vậy" – bà Maye Musk khẳng định.

