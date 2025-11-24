Thí điểm ứng dụng AI từ bậc tiểu học trước khi nhân rộng

Bộ GD&ĐT cho rằng, trong bối cảnh mới, giáo dục trí tuệ nhân tạo có vai trò cốt yếu giúp học sinh phát triển khả năng tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thế giới số hóa.

Giáo dục trí tuệ nhân tạo giúp học sinh thích ứng và hoà nhập với xã hội hiện đại, hình thành và phát triển năng lực AI để ứng dụng vào học tập, công việc, đóng góp vào sự phát triển trong kỉ nguyên vươn mình của đất nước.

Bộ ban hành kế hoạch và dự thảo xin ý kiến về hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục phổ thông, trong đó xây dựng khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực bổ trợ cho nhau, bao gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Theo kế hoạch, ở bậc tiểu học, học sinh nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan để làm quen.

"Việc thiết kế khung nội dung giáo dục AI theo các mạch kiến thức chính, ngoài kiến thức về AI còn giúp học sinh hiểu rõ ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và trách nhiệm xã hội, đảm bảo AI phục vụ cuộc sống con người an toàn và nhân văn", theo Bộ GD&ĐT.

Nội dung giáo dục theo cấp học

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với hai giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp tiểu học và cấp THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT). Khung nội dung được thiết kế xuyên suốt, phân hóa rõ ràng theo tâm sinh lí lứa tuổi.

Cấp tiểu học, học sinh nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan (nhận diện hình ảnh, giọng nói), hiểu rằng AI do con người tạo ra và bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cấp THCS, giúp học sinh hiểu nguyên lý hoạt động (dữ liệu, thuật toán), thực hành sử dụng công cụ AI để giải quyết vấn đề học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI.

Cấp THPT (Kiến tạo và Định hướng nghề nghiệp): học sinh thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Theo dự thảo hướng dẫn, Bộ yêu cầu việc tổ chức thực hiện nội dung giáo dục AI trong giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính thống nhất trong hướng dẫn trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho Chương trình.

Nội dung và hoạt động giáo dục AI phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Bộ GD&ĐT xây dựng lộ trình để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Cụ thể: Tháng 6 - 9/2025, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn; xây dựng dự thảo Khung nội dung giáo dục AI với sự tham gia của các chuyên gia và tham vấn các chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Tháng 10 - 11/2025: thành lập Hội đồng đánh giá; tổ chức hội thảo xin ý kiến các Sở, chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 12/2025 - 5/2026: thực hiện thí điểm tại một số cơ sở giáo dục được lựa chọn và đánh giá thường xuyên. Tháng 6/2026: tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện Khung nội dung AI để đề xuất triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.