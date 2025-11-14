Địa phương hoàn thiện phương án sắp xếp trường, báo cáo Bộ GD&ĐT trước 1-12

Ngày 13-11, Bộ GD&ĐT cho biết Đảng uỷ Bộ đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, thành về rà soát, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Việc ban hành văn bản lần này nhằm thực hiện Kế hoạch 130 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 và các chỉ đạo liên quan đến sắp xếp trường học, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục.

Qua kiểm tra tại một số địa phương, Bộ GD&ĐT ghi nhận nhiều tỉnh, thành đã chủ động triển khai chủ trương tinh gọn mạng lưới trường học theo hướng bài bản, khoa học, minh bạch. Tuy nhiên, vẫn còn nơi thực hiện hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và an sinh giáo dục, nhất là tại vùng khó khăn hoặc khu vực đô thị đông dân cư.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương cần bám sát quan điểm chỉ đạo trong Kế hoạch 130, cơ bản giữ nguyên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường liên cấp hiện có, chỉ sắp xếp khi thật sự cần thiết và phải bảo đảm thuận lợi cho người dân, học sinh.

Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, thành được chỉ đạo rà soát và sắp xếp điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp; ưu tiên phát triển mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Việc sắp xếp phải bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không tăng chi phí hay rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình triển khai phù hợp; tạm dừng các phương án hoặc cơ sở giáo dục chưa đạt điều kiện tối thiểu cho tới khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Các tiêu chí về quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý phải được tuân thủ chặt chẽ, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Các địa phương cần hoàn thiện phương án theo yêu cầu và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 1-12.

Nhiều địa phương sắp xếp trường còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an sinh giáo dục. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Hồi đầu tháng 10-2025, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công văn yêu cầu việc sắp xếp phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, kế thừa các kết quả đã triển khai và phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả dịch vụ sự nghiệp công.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp phải tuân thủ quy định về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, định mức giáo viên, gắn với quy hoạch, dân số, mật độ dân cư, điều kiện địa lý và không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên.

Bộ GD&ĐT nêu rõ: Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với cơ sở giáo dục thường xuyên. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục thường xuyên phải dựa trên nhu cầu học tập suốt đời tại địa phương.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, việc sáp nhập chỉ thực hiện trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi, giải thể điểm trường lẻ không đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất; bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Địa phương có thể xem xét sáp nhập các trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, các tỉnh được đề nghị sắp xếp, sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành trung tâm liên phường, liên xã; đồng thời bảo đảm điều kiện làm việc, chỗ ở công vụ, phương tiện đi lại và hạ tầng công nghệ thông tin cho đội ngũ sau sắp xếp.

Các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chịu tác động (chuyển công tác, nghỉ hưu, tinh giản, thôi việc…) phải được thực hiện đầy đủ.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh, học viên và cộng đồng trước khi triển khai.