Đến thăm ngôi trường ở nơi lạnh nhất thế giới

Chỉ có một ngôi trường duy nhất ở khu định cư lạnh nhất trái đất là Oymyakon ở Yakutia (thuộc cộng hòa Sakha, phía đông bắc nước Nga) và ngôi trường này vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả trong cái lạnh thấu xương.

Các học sinh sẽ bắt đầu học vào lúc 9 giờ sáng, khi đó trời còn tối và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều khi trởi cũng đã tối vì ở đây hoàng hôn thường vào lúc 2h15 chiều.

Ngôi trường được xây dựng vào năm 1932 và được đặt theo tên của thương gia và người bảo trợ địa phương Nikolay Krivoshapkin, là nơi học tập của học sinh ở làng Oymyakon và trẻ em của hai ngôi làng gần đó là Khara Tumul và Bereg Yurde.

“Trẻ em địa phương đi bộ đến trường cùng cha mẹ. Học sinh từ các làng khác phải đi xe buýt để đến đây. Chuyến xe buýt mất từ 10 đến 18 phút”, nhiếp ảnh gia địa phương, Semyon Sivtsev cho biết.

“Tôi đang quay phim vào khoảng 9 giờ và nhiệt độ lúc này là -51°C. Cảm giác lạnh như thế nào? Tôi phải đeo đôi găng tay dầy không được thoải mái cho lắm, nếu không thì các ngón tay của tôi sẽ bị tê cóng và tôi chỉ có thể quay những đoạn rất ngắn”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Ngôi trường lạnh nhất thế giới tại Yakutia vẫn hoạt động ngay cả khi nhiệt độ ở -51°C.

Hôm nay, nhiệt độ ban ngày ở Oymyakon là -47°C, điều đó có nghĩa là học sinh ở mọi lứa tuổi đều đang bận học.

Theo quy định, học sinh của trường từ 7 đến 10 tuổi (tức từ lớp 1 đến lớp 4) sẽ nghị học khi nhiệt độ xuống đến - 52 độ C. Còn các học sinh lớn hơn sẽ nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống đến -56 độ C.

Quy định về ngày học mùa đông ở Oymyakon không giống như ở thủ đô Yakutsk của Cộng hòa Sakha. Tại Yakust, học sinh từ 7 đến 10 tuổi sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ xuống đến -45 độ C (nếu không có gió) và hoặc -42 đến -45 độ C (nếu có gió). Học sinh lớn hơn sẽ nghỉ học khi nhiệt độ xuống - 48 độ C (nếu không có gió) hoặc - 45 đến - 47 độ C (nếu có gió). Các lớp học dành cho học sinh ở mọi lứa tuổi tại tất cả các trường học ở thủ đô Yakutsk đều bị hủy bỏ khi nhiệt độ xuống đến -50C.

