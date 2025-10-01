Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Y tế xem xét miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng.

Về chính sách hiện hành, theo bà Lan, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định cụ thể hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế, tập trung vào các chuyên ngành còn thiếu nhân lực và các lĩnh vực đặc thù.

Cử tri đề xuất miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y. Ảnh minh hoạ: TT

Theo đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ ngày 1-1-2024, quy định hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho người học các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu (Điều 105).

"Đây là chính sách ưu tiên, nhằm bảo đảm phát triển nhân lực y tế cho những lĩnh vực chuyên sâu, có vai trò then chốt trong hệ thống khám chữa bệnh", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 81/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2023, Nhà nước miễn học phí cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đào tạo các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh (Điều 15).

Các chính sách này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc và được bảo đảm kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, nhằm khuyến khích người học tham gia vào các chuyên ngành y tế đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế một cách bền vững.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hiện hành và tham mưu Chính phủ và Thủ tướng xem xét, phê duyệt các đề án, chính sách mới trong việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nói chung, đặc biệt là đối với những chuyên ngành cần ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.