Đề Toán dễ thở không làm khó thí sinh

Chiều nay, các thí sinh bước vào môn thi thứ hai - môn Toán. Đa phần, các thí sinh đều bước ra khỏi phòng thi với gương mặt rạng rỡ.

Thí sinh thi xong môn Toán ra về trong cơn mưa chiều. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

TP.HCM: Đề thi này học sinh trung bình - khá có thể đạt được 6,7 điểm

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, bước ra phòng thi, Trường Hữu Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, em chỉ làm được từ câu 1 đến câu 40, trong khi đó từ câu 40 đến câu 50 em không có thời gian để xem đề luôn. Trong 40 câu đã làm, em làm rất chắc. “Đề thi quá dài, 10 câu cuối em không làm được. So với đề năm ngoái, đề thi năm nay có nhỉnh hơn xíu” - Hữu Khánh nói và cho biết sau khi thi xong em sẽ đi du học.

Tương tự, Vân Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết đề thi từ câu 1 đến câu 40 đa số thí sinh có thể làm được, Trong đề thi, em làm chắc được 38 câu, những câu sau em cũng dành thời gian suy nghĩ nhưng không chắc về kết quả. Các câu hỏi chuyên về suy luận, đặc biệt là 10 câu cuối đòi hỏi thí sinh phải có sự tư duy mới có thể tìm ra được hướng giải.

Vân Khánh cho biết đã xét học bạ vào Đại học nên đối với kỳ thi tốt nghiệp, em cũng không quá áp lực.

Thí sinh ở điểm thi trường chuyên Trần Đại Nghĩa quận 1, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, Trương Phong Minh, học sinh Trường Năng khiếu Thể dục Thể Thao cho hay 35 câu đầu tiên khá dễ, đa số các bạn có thể làm được vì nó là kiến thức cơ bản. Với đề thi này học sinh trung bình - khá có thể đạt được 6,7 điểm còn học sinh thuộc dạng giỏi và xuất sắc có thể đạt được điểm 8, điểm 9.

“Em làm chắc được 38 câu, những câu còn lại chủ yếu đánh lụi. Những kiến thức trong đề thi đều nằm trong chương trình sách giáo khoa nhưng 10 câu cuối thuộc dạng nâng cao. Đề thi không có bài toán thực tế. Những câu hỏi cuối đòi hỏi phải suy luận mới có thể tìm ra được đáp án” - Minh nói thêm.

Bình Định: Nhiều thí sinh tự tin điểm cao môn Toán

“Em thấy đề thi môn toán năm nay vừa sức với học sinh, cũng tương đối chứ không khó. Với 40 câu đầu trong đề thi, em làm trong khoảng 35 phút, còn những câu còn lại em dành nhiều thời gian hơn để làm bài. Em dự đoán bài thi của mình được trên 8 điểm. Em thấy trọng tâm đề thi nằm ở chương trình khối lớp 12”, em Nguyễn Tấn Dũng, học sinh Trường Quốc học Quy Nhơn chia sẻ.

Các thí sinh cảm thấy đề thi Toán vừa sức của mình. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Tương tự, thí sinh Nguyễn Thanh Toàn (lớp 12A5 Trường Quốc học Quy Nhơn), cho biết không khí phòng thi môn Toán hôm nay cũng khá thoải mái, lúc sáng tụi em đã làm bài thi môn Văn rồi nên buổi chiều tâm lý thoải mái hơn. Em nghĩ đề thi năm nay, mức độ khó cũng tương tự như năm trước. Các dạng bài này, em đã được thầy cô ở trường dạy khá là nhiều nên khi đọc đề thì em cảm thấy không quá lạ lẫm. Em đoán mình làm được khoảng hơn 8 điểm.

Còn thí sinh Võ Tú Nhi (thí sinh tự do dự thi tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn) đánh giá độ dài của đề thi so với kiến thức em được học thì cũng khá là ổn nếu mình học kỹ kiến thức. Em thấy đề năm nay có phần khó hơn so với đề năm ngoái, khó ở phần đại số, còn phần hình học thì em làm ổn hơn.

Với đề thi 50 câu hỏi thì em làm được khoảng hơn 40 câu chắc chắn. Về phân hoá trong đề thi, em nghĩ năm nay sẽ có nhiều bạn sẽ làm được trên 5 điểm, một số câu ở mức khá thì có thể cũng nhiều bạn làm tốt, còn muốn đạt được mức điểm trên 8,5 trở lên thì hơi khó, năm câu cuối thì khó hơn.

Các thí sinh tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Theo Sở GD&ĐT Bình Định, môn Toán có 18.743 thí sinh đăng ký thi, trong đó có 18.684 thí sinh dự thi, vắng 59 thí sinh (trong đó có 24 thí sinh được miễn thi).

HÀ NỘI: Thí sinh làm bài với tâm lý thoải mái

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội), thí sinh Minh Anh cho biết, đề thi không quá khó, tuy nhiên có nhiều câu có cách giải khá dài nên em mất nhiều thời gian hơn. 40 câu đầu em nghĩ là không làm khó được học sinh nên nắm chắc kiến thức.

Sinh viên tình nguyện tiếp nước cho các thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán. Ảnh: MINH TRÚC

Tuy nhiên, 10 câu cuối trong đề lại có tính phân loại học sinh. Em thấy đề này hơi khó để đạt điểm 8 dễ dàng. Nhưng vì em đã đỗ 2 trường đại học nhờ việc xét tuyển nên tâm lí của em vẫn thoải mái. Em sẽ nghỉ ngơi để cho buổi thi cuối ngày mai.

Nguồn: https://plo.vn/de-toan-de-tho-khong-lam-kho-thi-sinh-post739924.htmlNguồn: https://plo.vn/de-toan-de-tho-khong-lam-kho-thi-sinh-post739924.html