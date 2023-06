Thí sinh đặc biệt ở Nghệ An làm bài trong phòng thi với nhiều thiết bị ít ai ngờ tới

Đạt cho biết, em gặp tai nạn khi chơi thể thao, ngã chống tay phải xuống nền cứng vào ngày 12/6. Cánh tay bị gãy và phải bó bột. "Lúc đó, em lo lắng lắm vì gần đến ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Em không biết phải làm bài thi như thế nào khi cánh tay phải bó bột, không thể cầm bút được" – Đạt nhớ lại.

Em Đạt quyết tâm làm bài thi thật tốt.

May nhờ tư vấn của cô giáo chủ nhiệm, Đạt đọc kỹ quy chế thi và viết đơn xin bố trí người chép hộ bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhận được đơn của học sinh, Ban Giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3 đã làm đơn gửi Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để đề nghị bố trí người chép bài hộ. Sau đó, Sở cũng đã xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo phương án ban đầu, nhà trường sẽ bố trí 1 học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 chép bài cho Đạt. Tuy nhiên, sau đó, theo hướng dẫn của Bộ, điểm thi phải bố trí giám thị (không có chuyên môn) chép bài cho học sinh để đảm bảo khách quan.

Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 chuẩn bị phương tiện thu hình trong phòng thi.

Trong phòng thi dự phòng dành riêng cho Đạt được bố trí camera, hướng dẫn Đạt sử dụng máy ghi âm theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hai thiết bị này không thể truyền, phát thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài thi của thí sinh.

Trước khi bước vào môn thi chính thức, cô giáo Ngô Thị Hồng Dung – giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt đã trao cho thí sinh đặc biệt này một cái nắm tay thật chặt. Từ chiều hôm qua, sau buổi làm thủ tục, hai cô trò có buổi gặp mặt đầu tiên và trao đổi một số quy định về quy chế thi nên không còn nhiều lúng túng.

Sau buổi thi đầu tiên kết thúc, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 36.465, tổng số thí sinh vắng thi không lý do 56. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

