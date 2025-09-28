Danh sách các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được thu

Năm học 2025-2026, chính sách tài chính trong giáo dục có nhiều thay đổi lớn, giúp giảm gánh nặng cho học sinh và gia đình.

Hai khoản thu lớn chính thức được bãi bỏ

Bắt đầu từ tháng 9/2025, phụ huynh sẽ chính thức được giảm gánh nặng tài chính từ hai khoản thu lớn, theo các chính sách quan trọng của Bộ Chính trị và Bộ GD&ĐT.

Đầu tiên, học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước sẽ chính thức được miễn toàn bộ học phí. Chính sách này, được Bộ Chính trị quyết định từ ngày 28/2/2025, nhằm giảm gánh nặng tài chính và đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng hơn cho học sinh, đặc biệt là các gia đình khó khăn.

Tiếp đến, theo Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT (có hiệu lực từ 14/2/2025), quy định các trường học trên toàn quốc không được tổ chức dạy thêm tràn lan như trước. Việc học thêm chỉ được phép tổ chức cho ba nhóm đối tượng cụ thể gồm: học sinh yếu kém cần bồi dưỡng kiến thức, học sinh có năng khiếu và học sinh cuối cấp (lớp 5, 9, 12). Đặc biệt, nhà trường tuyệt đối không được phép thu tiền học thêm trực tiếp từ phụ huynh mà kinh phí tổ chức các lớp học thêm này sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Như vậy, kể từ năm học mới này, học phí và tiền học thêm là hai khoản mà trường học và giáo viên tuyệt đối không được phép thu của học sinh.

8 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

Mặc dù được miễn học phí, phụ huynh vẫn cần đóng góp một số chi phí khác bao gồm tiền đồng phục, bảo hiểm y tế học sinh, tiền ăn và chăm sóc bán trú (nếu có đăng ký), quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, tiền nước uống và một số khoản dịch vụ khác phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Các khoản này cần được thực hiện công khai và minh bạch.

Theo quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được phép thu các khoản tiền phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban, như chi phí in ấn tài liệu họp hoặc tổ chức hội nghị của Ban.

Để chấn chỉnh triệt để tình trạng lạm thu đầu năm học, Khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT đã quy định rõ 8 khoản tiền mà Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) tuyệt đối không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học.

Các khoản phục vụ hoạt động chung của nhà trường sau đây bị cấm thu dưới mọi hình thức: chi phí bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, trông coi phương tiện giao thông của học sinh; chi phí vệ sinh lớp học và vệ sinh trường; các khoản khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; chi phí mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học; chi phí hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác; chi phí sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới các công trình của nhà trường. Cuối cùng, mọi khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, dù phục vụ mục đích gì, đều bị cấm.

Quy định này nhằm tách biệt rõ ràng trách nhiệm tài chính của nhà trường, vốn được ngân sách nhà nước chi trả, với nhiệm vụ hỗ trợ tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh, góp phần tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh, minh bạch ngay từ đầu năm học mới.