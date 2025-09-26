Phụ huynh choáng váng với các khoản thu ở một trường học miền núi

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bảng kê thu tiền học đầu năm của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo các phụ huynh, năm học này, nhà trường đã tổ chức thu nhiều khoản ngoài quy định và cao hơn so với mặt bằng chung cho mỗi em học sinh/năm học. Các khoản thu gồm: Tiền học môn tiếng Anh 360.000 đồng, quỹ hỗ trợ hoạt động dạy và học 100.000 đồng; dọn vệ sinh công cộng, sân trường 180.000 đồng; vở luyện viết 60.000 đồng. Đặc biệt, đối với các học sinh bán trú cũng phải đóng nhiều khoản đã được chia nhỏ như tiền đầu vào, chất tẩy rửa, bảo vệ, cấp dưỡng...

Phụ huynh choáng váng khi tổng các khoản phải đóng góp tới gần 5 triệu đồng

"Tôi đi họp phụ huynh, nhìn bảng kê mà choáng váng khi thấy tổng số tiền phải đóng cho một năm tới gần 5 triệu đồng. Với gia đình nông dân thu nhập không bao nhiêu, trong khi có 2 con đi học thì đây là số tiền lớn với gia đình" - một phụ huynh bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Tiểu học Phan Chu Trinh, cho biết năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh sớm, từ cuối tháng 8-2025 để lấy ý kiến, chuẩn bị tốt cho học sinh bán trú.

Thời điểm họp, nhà trường có thông báo thu các khoản cho năm học theo quy định cũ. Các khoản nêu trên chỉ là dự kiến, sau đó nhà trường sẽ cân nhắc để hoàn thiện thu sao cho hợp lý, đúng quy định. Tuy nhiên, sau đó có sự thay đổi, nhiều khoản được nhà nước miễn giảm cho học sinh.

Trong đó, khoản thu học môn Tiếng Anh 360.000 đồng/học sinh/năm học bà Nga giải thích do nhà trường thiếu giáo viên, phụ huynh tự nguyện đóng góp để hỗ trợ các cô giáo dạy thêm. Tuy nhiên, sau đó có quy định học sinh được miễn giảm nên đã ngừng thu. Với một số phụ huynh đã đóng tiền, nhà trường đang xin ‎ý kiến, nếu không được thì sẽ trả lại cho phụ huynh.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh cho biết do họp phụ huynh sớm nên nhiều khoản thu được thông báo chỉ là dự kiến, chưa chính thức

Ngoài ra, phụ huynh đã đóng "tiền đầu vào" 500.000 đồng (đối với học sinh bán trú) nhưng vẫn phải đóng thêm các khoản khác như: tiền chất tẩy 135.000 đồng/học sinh/năm; dọn vệ sinh 200.000 đồng/học sinh/năm... bà Nga cho biết đây là các khoản tiền để chăm lo cho học sinh, đã thông báo và được phụ huynh thống nhất. Một số khoản cao hơn so với các trường lân cận một chút, nhưng phụ huynh đánh giá thêm chất lượng phục vụ cho con em, đã đồng ý.

Đặc biệt, phụ huynh phản ánh nhà trường thông báo thu tiền "buổi chiều" 900.000 đồng/năm/học sinh là rất vô lý. Hiệu trưởng nhà trường cho biết theo quy định mới, khoảng 15 giờ học sinh tan trường, phụ huynh đi làm nên không kịp đón con. Do đó, phụ huynh đề nghị đóng 900.000 đồng/năm để nhờ cô giáo trông con đến 17 giờ. Tuy nhiên, khoản tiền này nhà trường dừng, không thu của phụ huynh.