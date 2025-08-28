Đã trúng tuyển đại học, nhiều thí sinh bất ngờ chuyển hướng học cao đẳng

Đó là chia sẻ của em Tuyết Trinh (ở TP HCM), tân sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện - Trường CĐ Công nghệ Sài Gòn, sau khi hoàn tất thủ tục nhập học tại trường.

"Quay xe" để chọn trường phù hợp

Tuyết Trinh cho biết đã trúng tuyển nguyện vọng 3 ngành công nghệ thông tin một trường ĐH ở TP HCM, song đó lại không phải ngành học mà em yêu thích.

"Trước khi đặt nguyện vọng, em đã tìm hiểu kỹ từng ngành nghề. Thế nhưng, đến khi nhận thông báo trúng tuyển thì em lại cảm thấy không phù hợp với mình. Em là người hướng ngoại, thích trải nghiệm và giao tiếp nhiều. Chính gia đình đã ủng hộ em thay đổi quyết định ở phút chót" - Trinh cười tươi nói.

Sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển đại học, nhiều thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường CĐ Công nghệ Sài Gòn

Tương tự, em Bùi Thị Huyền Trang (ngụ tỉnh Đồng Nai) cho hay điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 22,95 điểm, đủ điểm đậu ĐH nhưng cuối cùng đã "chốt" học ngành ngôn ngữ Trung tại Trường CĐ Bách khoa Bách Việt TP HCM.

"Khi đăng ký nguyện vọng, em cũng đã xác định sẽ chọn học CĐ, bởi lẽ chi phí học CĐ "dễ thở" hơn ĐH. Tuy có hơi tiếc một chút nhưng nếu cân nhắc kỹ nhiều điều kiện như chi phí học tập, khoảng cách đi lại, chi phí sinh hoạt, thời gian tốt nghiệp, chương trình đào tạo... thì em cảm thấy đây là sự lựa chọn phù hợp" - Trang bày tỏ.

Trang còn được nhận học bổng "Chắp cánh" của nhà trường, được hỗ trợ miễn giảm 50% học phí 3 học kỳ cho năm học đầu tiên. "Tính luôn cả tiền đồng phục và tiền giáo trình tiếng Anh, em chỉ phải đóng khoảng 5 triệu đồng cho học kỳ đầu tiên mà thôi" - Trang nói.

Nhiều tín hiệu tích cực cho cao đẳng

Chiều 27-8, ThS Vũ Văn Đông, Trưởng Khoa Công nghệ - Kỹ thuật, Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho biết nhiều thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao (trên 20 điểm), đã trúng tuyển ĐH nhưng vẫn chọn học CĐ. Ưu điểm lớn nhất khiến CĐ thu hút thí sinh là do chương trình đào tạo ngắn (khoảng 2-2,5 năm), trong đó có đến 70% thời gian học thực hành.

Theo ThS Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, từ sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển ĐH, nhà trường đã nhận khoảng 200 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường. Ngoài ra, có một số sinh viên trúng tuyển trên cổng xét tuyển chung của Bộ GD- ĐT đã xác nhận nhập học tại trường.

Sinh viên Trường CĐ Bách khoa Bách Việt tham gia kỳ thực tập nhận thức tại các trung tâm dịch vụ lớn ở TP HCM

Thí sinh đăng ký nhập học tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn

ThS Nguyễn Hoàng Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Sài Gòn, cho biết ngay sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển ĐH, số lượng thí sinh đăng ký nhập học tại trường cũng tăng đáng kể. "Hiện trường đã nhận khoảng 400 chỉ tiêu trong tổng số 550 chỉ tiêu. Mặc dù kế hoạch tuyển sinh đến kéo dài đến tháng 10-2025 nhưng nếu sinh viên đăng ký tăng nhiều thì nhà trường sẽ hoàn thành tuyển sinh sớm hơn" - ThS Tiến thông tin.

Tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM cũng đã có khoảng 150 tân sinh viên nhập học vài ngày gần đây.