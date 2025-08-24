Tuyển sinh đại học 2025 tại TP Hồ Chí Minh: Nhiều thay đổi

Theo quy định mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sẽ không chia chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển như các năm trước. Thay vào đó, tất cả điểm xét tuyển sẽ được quy đổi về cùng một thang điểm và xét từ cao xuống thấp, không phân biệt giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hay thi đánh giá năng lực.

Đây là thay đổi quan trọng mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý, bởi nếu không đăng ký đầy đủ mã ngành, mã phương thức phù hợp trên hệ thống, có thể dẫn đến mất cơ hội dù đủ điểm.

Đông đảo học sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết tuyển sinh 7.980 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chính quy trong năm 2025 (tăng 80 chỉ tiêu so với 2024). Công tác tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới: UEH triển khai 5 phương thức xét tuyển (giảm 1 phương thức so với các năm trước) và 6 tổ hợp môn xét tuyển, tập trung vào nhóm học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh hoặc giải thưởng học sinh giỏi tỉnh/thành phố.

Các phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu 2%; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, chỉ tiêu 1%; Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt, chỉ tiêu 40%-50% (mới); Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT (chỉ áp dụng cho KSV và do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi năm 2025) kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế, chỉ tiêu 10-20% (mới); Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu còn lại.

Còn Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh thì mở rộng chương trình đặc biệt. Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh với tổng chỉ tiêu dự kiến 5.550 sinh viên, triển khai trên ba nhóm chương trình đào tạo chính: chương trình Tiêu chuẩn, chương trình dạy và học bằng tiếng Anh và các chương trình đào tạo đặc biệt.

Trong đó, chương trình tiêu chuẩn chiếm số lượng lớn nhất với 3.605 chỉ tiêu; chương trình dạy và học bằng tiếng Anh có 1.380 chỉ tiêu; nhóm chương trình đào tạo đặc biệt có 565 chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, hội nhập quốc tế của thí sinh.

Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa sử dụng hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp. Theo đó, phương thức xét tuyển thẳng áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng chính sách riêng của Trường, chiếm khoảng 1 - 5% chỉ tiêu. Phần lớn chỉ tiêu, khoảng 95 - 99%, được phân bổ cho phương thức xét tuyển tổng hợp - một hình thức đánh giá toàn diện dựa trên học lực, năng lực cá nhân, hoạt động xã hội và hồ sơ học tập.

Năm nay Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tuyển sinh 4.590 chỉ tiêu, nhà trường lưu ý điều kiện học lực và cách xét học bạ. Trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển tổng hợp của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (Phương thức xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT); Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2025; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn.

Điều kiện đăng ký của Trường Đại học Ngân hàng cũng khác nhau theo từng năm tốt nghiệp: Học sinh tốt nghiệp năm 2025 phải đạt học lực khá trở lên; Những học sinh tốt nghiệp trước năm 2025 cần có điểm trung bình từ 6,5 trở lên.

Phụ huynh được trường đại học giới thiệu các thông tin tuyển sinh và như giải đáp thắc mắc trong lựa chọn ngành nghề cho thí sinh.

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm nay tăng điểm cộng từ chứng chỉ quốc tế. Năm nay trường tuyển 2.576 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo. Trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm thi kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT ≥ 80 hoặc SAT ≥ 1.340); Xét tuyển thẳng theo quy định; Xét tuyển thí sinh học dự bị đại học.

Thay đổi lớn trong năm nay là chứng chỉ quốc tế sẽ được cộng điểm vào kết quả xét tuyển, thay vì chỉ dùng để sơ loại. Ngoài ra, một số ngành như Dược, Điều dưỡng, Răng-Hàm-Mặt... xét tuyển theo nhiều tổ hợp, thí sinh cần lựa chọn chính xác khi đăng ký.

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tăng chỉ tiêu, mở ngành mới. Với tổng 5.195 chỉ tiêu, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tăng gần 900 chỉ tiêu so với năm trước, đồng thời mở thêm hai ngành mới là Toán ứng dụng và Công nghệ giáo dục.

Trường áp dụng ba phương thức: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi; Xét ưu tiên học sinh chuyên; Xét tuyển kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm học bạ.

Đáng chú ý, điểm môn chính được nhân hệ số 2 và điểm hai môn phụ là trung bình của 6 học kỳ. Trường không còn xét tuyển bằng học bạ đơn thuần như trước.

Trường Đại học Quốc tế TP Hồ Chí Minh, năm 2025 tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu cho 23 chương trình đào tạo bậc đại học, trong đó có 1.610 chỉ tiêu cho các ngành do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng và 390 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết với các trường đại học uy tín như West of England (Anh), Deakin (Úc), Macquarie (Úc)...

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức chính, áp dụng cho tất cả ngành đào tạo đại học chính quy: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm nay, Trường Đại học Quốc tế tiếp tục thực hiện nhiều chính sách tuyển sinh hấp dẫn, đặc biệt là chương trình học bổng dành cho học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải quốc tế.

Theo đó, thí sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia hoặc các giải Nhất, Nhì, Ba quốc tế sẽ được nhận học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học tại Trường. Thí sinh đoạt giải Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia hoặc giải Khuyến khích quốc tế được cấp học bổng toàn phần từ 1 đến 3 năm, tùy theo hạng giải.

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thông thường cũng có cơ hội nhận học bổng tuyển sinh toàn phần hoặc bán phần, tương đương 8% chỉ tiêu từng ngành nếu đạt mức điểm xét tuyển cao (từ 24 điểm trở lên với điểm thi THPT, hoặc từ 930 điểm trở lên với điểm thi Đánh giá năng lực).

Các trường thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh như: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ Thông tin,… đều sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh là phương thức chính, đồng thời xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm dựa vào học bạ, dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2025, chứng chỉ quốc tế và hoạt động ngoại khóa. Các trường không phân chia chỉ tiêu theo phương thức mà quy đổi điểm về cùng thang để xét tuyển chung, tạo điều kiện công bằng hơn cho tất cả thí sinh.

Các thí sinh tìm hiểu về trường đại học để chọn ngành.

Bà Nguyễn Thảo Chi, Trưởng phòng Truyền thông và Quản lý sự kiện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025 nhà trường tuyển sinh 3.899 chỉ tiêu cho 37 ngành đào tạo. Trường áp dụng ba phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, gồm nhiều nhóm đối tượng: thí sinh được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; thí sinh ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh; học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có thành tích nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; thí sinh đăng ký chương trình liên kết quốc tế theo diện học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025, với ngưỡng điểm dự kiến từ 620 trở lên.

Phương thức 3: xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với ngưỡng đầu vào dự kiến từ 18 đến 20 điểm tùy ngành và tổ hợp.

Các lưu ý quan trọng dành cho thí sinh và phụ huynh, đó là: Đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để biết rõ ngành, tổ hợp, phương thức và cách tính điểm; Không chủ quan với mã ngành, mã phương thức: Sai sót khi điền trên hệ thống có thể khiến mất cơ hội dù đủ điểm; Chứng chỉ quốc tế là lợi thế lớn: SAT, ACT, IELTS, TOEFL… được nhiều trường cộng điểm hoặc dùng thay điểm thi; Đừng bỏ qua kỳ thi đánh giá năng lực: Với hàng ngàn chỉ tiêu dành cho phương thức này, nên đăng ký dự thi sớm; Nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đúng thời gian theo quy định của Bộ GD&ĐT và các trường.