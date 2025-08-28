Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi quy định về dạy thêm học thêm

Sáng 27-8, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026.

10 điểm sáng của ngành giáo dục TP

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những thành tích ngành GD&ĐT đã đạt được trong năm học 2024-2025.

Cụ thể, ngành giáo dục TP đã linh hoạt và thích nghi nhanh chóng trước nhiều thay đổi. Rõ nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi tổ chức là chính quyền 3 cấp, khi chấm thi là chính quyền 2 cấp, nhưng mọi việc diễn ra thông suốt, đúng tiến độ, không có sai sót.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chất lượng giáo dục TP.HCM ở tất cả cấp học đều có chuyển biến tích cực, cao hơn năm ngoái. Các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, minh bạch, công khai. Nhất là công tác tuyển sinh đầu cấp, với áp lực dân số đông, nhưng được tổ chức công khai, minh bạch nhận được sự đồng tình của nhân dân. Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng được tổ chức chuyên nghiệp, công bằng, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, ngành GD&ĐT tạo điều kiện công bằng trong tiếp cận giáo dục; số hóa trường học diễn ra đồng bộ và mạnh mẽ. TP.HCM là địa phương tiên phong và đi đầu trong xây dựng trường học hạnh phúc; đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn.

Tiếng Anh tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh. Trẻ mầm non được làm quen với tiếng Anh, điều này rất phù hợp vì học ngoại ngữ thì trẻ em phải làm quen càng sớm càng tốt. Các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường sôi động, hơn 92% trường có các câu lạc bộ thể chất, gần 70% học sinh có sinh hoạt thể chất...

“Trên đây là 10 kết quả nổi bật của ngành giáo dục TP.HCM trong năm qua. Để có được thành quả này phải có sự chỉ đạo, đôn đốc của lãnh đạo thành phố cũng như sự cố gắng của toàn ngành, từ cán bộ quản lý đến giáo viên, học sinh, phụ huynh. Tất cả cùng vào cuộc vì chất lượng giáo dục” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Khắc phục tình trạng trường có hơn 100 lớp học

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tặng cờ thi đua của TP cho các trường đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, sau hợp nhất, ngành giáo dục TP tiếp tục gặp khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp. Theo số liệu, một trường học ở phường Bình Dương có đến hơn 100 lớp học. Điều này gây quá tải với cán bộ quản lý, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động dạy học. Vấn đề này mong lãnh đạo TP dành sự quan tâm.

"Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 trong đó yêu cầu đảm bảo trường, lớp, đủ số giáo viên cho học sinh. Do đó, chúng ta không thể để những trường lên đến hơn 100 lớp như thế này. Vì chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, thiệt thòi cho học sinh và khó khăn cho người làm công tác quản lý" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay.

Cũng theo Thứ trưởng, giáo viên hiện nay còn thiếu và chưa đồng bộ, chất lượng cũng chưa đảm bảo theo luật giáo dục nhưng có lộ trình đến năm 2030 do đó chúng ta cần quan tâm thêm. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai Thông tư 29 quy định dạy thêm học thêm.

“Tôi vừa yêu cầu Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông sớm tham mưu để sửa đổi Thông tư 29. Lý do từ chính quyền 3 cấp chuyển sang chính quyền 2 cấp sẽ có một số nội dung cần phải chỉnh sửa. Tuy nhiên, có một nguyên tắc xuyên suốt không thay đổi là phải hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan. Nếu TP.HCM còn để dạy thêm học thêm tràn lan thì chúng ta chưa thực hiện tốt Thông tư 29 và giờ cao hơn là Nghị quyết 71. Thực tế, TP.HCM đang làm tốt rồi nhưng phải tiếp tục làm tốt hơn nữa” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT phải đổi mới tư duy về quản lý giáo dục, vì hiện nay chính quyền mô hình 2 cấp, phải tăng cường quản lý số, phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.