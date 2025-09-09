Con trai thi rớt, mẹ 50 tuổi ‘học lỏm’ sách của con rồi đỗ thạc sĩ

Một phụ nữ 50 tuổi họ Dương đã được trường ĐH Lâm nghiệp Tây Nam (TP Côn Minh, Trung Quốc) nhận vào học thạc sĩ sau khi bà thi đậu đầu vào nhờ học từ cuốn sách mà con trai để lại, theo tờ South China Morning Post.

Bà Dương nhận thư nhập học hồi tháng 7 và sẽ theo học thạc sĩ luật tại trường ĐH Lâm nghiệp Tây Nam.

Bà Dương đứng trước cổng trường đại học nơi bà sắp học thạc sĩ. Ảnh: thepaper.cn

Đến từ tỉnh Sơn Đông (miền đông Trung Quốc), bà Dương tốt nghiệp ĐH Đồng Tế danh tiếng ở Thượng Hải vào giữa những năm 1990 với bằng cử nhân hóa học.

Năm 2013, cánh tay và khuôn mặt của bà Dương bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn. Khuôn mặt bà bị sẹo lớn, vì vậy bà luôn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

“Cánh tay trái của tôi mất hết chức năng, may mắn thay, cánh tay phải vẫn còn một nửa chức năng, cho phép tôi vẫn có thể cầm bút” - bà Dương cho hay.

Sau vụ hỏa hoạn, bà Dương không thể tiếp tục công việc do trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

“Tôi từng bị tai nạn và bị tàn tật. Tôi mất việc. Tôi bị trầm cảm. Giờ tôi đã 50 tuổi và sẽ bắt đầu một hành trình mới để theo đuổi ước mơ lấy bằng thạc sĩ luật” - bà Dương cho hay.

Bà Dương chia sẻ rằng bà đã mong muốn có được bằng thạc sĩ trong suốt hai thập niên qua. Bà quyết định ôn thi cao học cách đây hai năm sau khi con trai trượt kỳ thi này.

“Tôi đang giúp con sắp xếp lại tài liệu ôn tập sau khi thi xong. Tôi nghĩ thật tiếc nếu chúng tôi bán đống sách này với giá quá rẻ” - bà Dương nói.

“Khi tôi lướt qua vài trang, tôi nhận ra nội dung không quá khó đối với mình. Vì vậy, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi, sử dụng sách mà con trai để lại” - Dương bà nói thêm, cho biết môn khó khăn nhất đối với bà là tiếng Anh vì đã không sử dụng ngôn ngữ này hơn 20 năm qua.

“Kỳ thi thực sự khá thử thách. Nhờ sự ủng hộ và đồng hành của chồng và con trai, tôi đã vượt qua và được nhận vào trường” - bà Dương nói.

Bà Dương chia sẻ rằng trong kỳ thi, bà được yêu cầu tháo khẩu trang và một số thí sinh đã bị sốc trước những vết sẹo của bà, nhưng bà đã quen với phản ứng như vậy.