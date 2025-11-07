Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 2 tuổi

Ngày 6/11, lãnh đạo UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) cho biết đã tạm dừng hoạt động “Nhóm trẻ tư thực Ái Linh” trên địa bàn để cơ quan Công an làm rõ vụ việc phụ huynh tố cô giáo bạo hành trẻ.

Phụ huynh bé N. tố cô giáo bạo hành con gái 2 tuổi, gây nhiều vết bầm tím ở vùng lưng, mặt. Ảnh: T.H

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, “Nhóm trẻ tư thực Ái Linh” do bà N.H.A.L. (39 tuổi) làm chủ, hiện có 14 trẻ từ 2-5 tuổi theo học.

Ngày 28/10, người nhà bé N. (2 tuổi) phát hiện con bị bầm tím vùng mặt, lưng nên chụp hình làm bằng chứng gửi đến các cơ quan chức năng.

“Gia đình tôi tin tưởng mới gửi con nhờ cô L. giữ và chăm sóc. Thế nhưng, cô L. đã đánh con tôi như vậy là quá sức chịu đựng của gia đình”, anh V.Y.K. (31 tuổi, bố bé N.) bức xúc trình bày trong đơn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã phối hợp cùng cơ quan Công an và Hiệu Trưởng trường mẫu giáo Sao Biển (đơn vị phụ trách quản lý nhóm trẻ) vào cuộc xác minh. Qua đó, các cơ quan chức năng xác định có hành vi bạo hành như phản ánh.

Bên cạnh việc động viên, thăm hỏi gia đình bé N., chính quyền địa phương cũng chỉ đạo Trường mầm non Sao Biển hỗ trợ phụ huynh trong việc tạm thời sắp xếp, tiếp nhận trẻ trong thời gian “Nhóm trẻ tư thực Ái Linh” tạm dừng hoạt động.