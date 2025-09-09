Bất ngờ lý do chọn nghề của nam sinh duy nhất ngành Giáo dục Mầm non

Tâm sự của nam sinh yêu con trẻ

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với 26,5 điểm, Lê Trung Nghĩa (18 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cũ, TPHCM) trở thành nam sinh duy nhất của khoa Giáo dục Mầm non. Trong khi đa số thí sinh khác chọn các ngành được cho là “phù hợp nam giới”, Nghĩa vẫn kiên định với lựa chọn khác biệt.

Lê Trung Nghĩa - nam sinh duy nhất của khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Tuổi thơ gắn liền với trường mầm non vì ba mẹ bận rộn, Nghĩa được các cô chăm sóc, dạy dỗ từ ăn, ngủ đến học chữ cái đầu tiên. Những ký ức ấy gieo vào cậu tình cảm đặc biệt dành cho nghề giáo.

“Chính sự dịu dàng, tận tụy của các cô giáo đã để lại dấu ấn trong em. Em muốn sau này được đứng lớp, trở thành người thầy mầm non có thể truyền đi sự yêu thương ấy”, Nghĩa chia sẻ.

Trong quá trình ôn luyện, Nghĩa nhận được sự đồng hành của cô giáo từng dạy mình từ năm 4 tuổi. Cô không chỉ động viên mà còn trực tiếp hướng dẫn phần thi năng khiếu – vốn là thử thách không nhỏ đối với một thí sinh nam. Nghĩa bộc bạch: "Mỗi khi mệt mỏi, em lại nghĩ đến ước mơ sau này có thể nghe các em nhỏ gọi tiếng ‘thầy’ và tự động viên bản thân cần cố gắng nhiều hơn".

Với Nghĩa, việc theo học ngành Mầm non không chỉ là ước mơ cá nhân mà còn là khát vọng dài hạn: sau khi tốt nghiệp, chàng trai này mong muốn mở một ngôi trường tư thục nhỏ, ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại - nơi trẻ em được tôn trọng và phát triển cá tính riêng.

TS Tâm lý Bùi Hồng Quân - Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, năm nay số lượng sinh viên đăng ký thi vào ngành giáo dục mầm non tăng hơn nhiều so với năm trước. Số lượng thí sinh thi năng khiếu tăng gần 4 lần (năm 2024 có khoảng 1.000 thí sinh thi năng khiếu, năm nay có gần 4.000 em). Chất lượng đầu vào tăng, dẫn tới chất lượng tân sinh viên cũng cao hơn. Điểm chuẩn năm 2024 cho ngành này là 24,24, năm nay là 26,05.

Sự thu hút này có thể lý giải ở góc độ chính sách. Theo TS Quân, vai trò, vị trí của nghề giáo viên mầm non đang từng bước được nâng lên. Với các tác động của luật Giáo dục, chế độ chính sách của giáo viên mầm non được nâng cao. Khi ra trường, nếu sinh viên trở thành giáo viên ở các trường mầm non công lập tại TPHCM sẽ còn có thêm những chính sách đặc thù riêng. Do đó, thu nhập khởi điểm của các giáo viên mầm non công lập là 12, 13 triệu đồng/tháng. Nếu sinh viên chọn làm việc tại các cơ sở ngoài công lập, thu nhập của các bạn có thể từ 7-15 triệu đồng/tháng, tùy năng lực và cơ sở giáo dục mầm non...

TS Bùi Hồng Quân cho biết, ngành giáo dục mầm non ngày càng thu hút sinh viên nam. Từ năm 2023 trở về trước, khoa gần như không có sinh viên nam. Trong các năm 2024, 2025, mỗi năm khoa đều có một bạn. Về vùng miền, năm nay cũng rất đa dạng khi sinh viên trải dài từ Bắc vào Nam, hội đủ các dân tộc Kinh, Chu ru, Chăm, Khơ me, Tày, Nùng, Ê Đê…

"Chúng tôi luôn mong muốn khoa có nhiều sinh viên nam hơn nữa. Giáo dục mầm non không chỉ các cô giáo làm được. Các thầy giáo cũng có thể làm và làm rất tốt", TS Quân nói.

Nữ thủ khoa bản lĩnh

Không kém phần nổi bật, Trần Ngọc Châu (cựu học sinh Trường Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - An Giang) trở thành thủ khoa đầu vào ngành Mầm non với 28,79 điểm. Khác với Nghĩa, Châu đến với ngành học này bằng sự kiên nhẫn và niềm tin vào giá trị nhân văn của nghề.

Trần Ngọc Châu (cựu học sinh Trường Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - An Giang) - thủ khoa đầu vào ngành Mầm non

Ngoài học tập, Châu còn là “tay vợt cầu lông” cừ khôi, ẵm nhiều giải cấp trường, cấp thành phố như giải Nhất đôi nam nữ cấp trường năm 2024, giải Nhì đôi nam nữ các trường tại TP Rạch Giá cùng năm... Cô nàng tin rằng việc rèn luyện thể thao giúp bản thân có sức bền, tinh thần thoải mái và sự kiên nhẫn – những yếu tố cần thiết cho nghề giáo viên mầm non.

Châu và bạn đánh cầu lông ẵm giải nhất cấp thành phố khi đang học lớp 12

Ở phần thi năng khiếu, lợi thế từng học đàn từ nhỏ đã giúp Châu bắt nhịp nhanh. Tuy nhiên, để đạt kết quả xuất sắc, nữ giáo viên mầm non tương lai này dành hẳn hai tháng tập trung luyện hát, kể chuyện, múa – những kỹ năng đặc thù của nghề.

"Em nghĩ rằng trẻ em là mầm non của đất nước. Người giáo viên không chỉ dạy kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Để làm được điều đó, đạo đức và sự kiên nhẫn là hai yếu tố quan trọng nhất”, Châu chia sẻ và bật mí để thực hành kể chuyện, múa hát... nữ sinh này đã “bắt cóc” cô cháu nhỏ đang học mầm non của mình ngồi nghe và nhận xét để hoàn thiện kỹ năng của mình.

Châu mơ ước sau khi tốt nghiệp, cô sẽ nghiên cứu sâu hơn về giáo dục sớm, mang đến những phương pháp sáng tạo, gần gũi với trẻ em vùng nông thôn – nơi điều kiện học tập còn hạn chế.