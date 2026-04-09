Chủ biên phản hồi về cuốn Tin học lớp 3 có đường link 'web đen'

Cụ thể, tại trang 59 của cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành, bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào một địa chỉ website nhằm thực hành sử dụng nút cuộn của chuột. Tuy nhiên, khi ấn vào đường link lại dẫn tới trang web với nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Sách có chứa đường link độc hại. Ảnh: MXH

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Tương Tri, Chủ biên cuốn sách cho hay nhóm biên soạn đã nắm được thông tin này. Tại thời điểm đưa vào sách, website này là nguồn tài nguyên mở, chứa các nội dung phù hợp, hữu ích với trẻ em như video hoạt hình, trò chơi dân gian.

“Thời gian gần đây chúng tôi không kiểm tra lại. Có khả năng website đã bị can thiệp, thay đổi nội dung sang hướng không phù hợp. Việc nội dung bị thay đổi là nằm ngoài dự tính của nhóm tác giả”, ông Tri cho biết.

Cũng theo chủ biên, nhóm tác giả chỉ mới phát hiện sự việc sau khi nhận được phản ánh từ một số phụ huynh và cảm thấy rất “sốc”. Trước mắt, nhóm đã báo cáo tới các cơ quan quản lý để đề nghị chặn nội dung xấu độc từ đường link nói trên.

Về hướng xử lý, khắc phục, ông Tri cho biết nhóm biên soạn sẽ tiến hành biên tập lại nội dung, thay thế địa chỉ website bằng một nguồn khác an toàn hơn cho học sinh. Đồng thời, nhóm kiến nghị Nhà xuất bản và công ty phát hành xem xét các phương án xử lý liên quan đến việc thu hồi, phát hành lại cuốn sách.

Ông Tri cho hay cuốn sách hiện chỉ được sử dụng tại một số tỉnh, thành, nhưng không nắm rõ số lượng học sinh cụ thể đã tiếp cận.