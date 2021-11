Chi tiết các tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại từ đầu tuần này

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 10:09 AM (GMT+7)

Bắt đầu từ hôm nay (22/11), nhiều tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Hà Nội: Tại các xã, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 19/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, mỗi xã, thị trấn chọn 1 trường THCS để tổ chức cho học sinh học tại trường.

Cụ thể, tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh khối lớp 9 của 18 huyện, thị xã và học sinh các khối lớp của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (huyện Ba Vì); các khối lớp còn lại học trực tuyến. Trẻ em mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà. Thời gian thực hiện từ ngày 22/11. Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, có thể bố trí thời gian đi học của học sinh cho phù hợp, chậm nhất trước ngày 24/11.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, các trường được chọn phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-SYT của Sở GD&ĐT và Sở Y tế. Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận/huyện/thị xã, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND TP. Hà Nội về lộ trình tiếp theo việc cho học sinh các khối lớp còn lại được học trực tiếp tại trường.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn.

Đồng Nai: Theo kế hoạch, hôm nay, một số trường học ở Đồng Nai sẽ thí điểm đón học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, trong ngày 21/11, Trường THCS Thống Nhất (TP. Biên Hòa) phối hợp với ngành Y tế thành phố tổ chức test nhanh COVID-19 cho học sinh khối 9 và giáo viên, nhân viên của nhà trường để chuẩn bị điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học. Qua test nhanh COVID-19, tất cả giáo viên, nhân viên đều âm tính, nhưng đã phát hiện 9 học sinh dương tính trong tổng số 171 em.

Do đó, trong đêm 21/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định về việc tạm ngưng việc cho học sinh một số trường trên địa bàn tỉnh đi học lại vào ngày 22/11 như kế hoạch. Như vậy, trong ngày 22/11 chỉ có 12/24 trường như dự kiến cho học sinh đi học trở lại. 12 trường này đều tập trung tại các huyện "vùng xanh" như Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc. Riêng TP. Biên Hòa, trước đó dự kiến sẽ có 2 trường tổ chức học trực tiếp, nhưng nay đã quyết định hoãn.

Nghệ An: Sau 1 tuần triển khai dạy học trực tiếp, hôm nay, 22/11, TP. Vinh quyết định tiếp tục cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại trường sau gần 3 tháng học trực tuyến.

Để việc tổ chức dạy học được đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn chủ động xây dựng các phương án chia khối lớp học buổi sáng và buổi chiều một cách hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, không để các em tụ tập đông.

Hà Nam: Sau khi xem xét đề nghị của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh đi học lại, UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho trẻ trở lại trường từ hôm nay. UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh các cấp trở lại trường đảm bảo an toàn, thực hiện hiệu quả quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Đà Nẵng: Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho phép học sinh lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 22/11, học sinh lớp 10 và 11 được đến trường từ 29/11. Lịch trở lại lớp của trẻ mầm non, tiểu học và THCS sẽ được công bố trong thời gian tới. Sở GD&ĐT Đà Nẵng nêu rõ, chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy trực tiếp, các trường ở khu vực cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến. Khi địa bàn có sự thay đổi cấp độ dịch, nhà trường chủ động thay đổi hình thức dạy học.

Bắc Giang: Ngày 21/11, Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên có văn bản hỏa tốc về việc học sinh các trường mầm non đi học trở lại từ hôm nay. Theo đó, các trường Mầm non trên địa bàn huyện Việt Yên tổ chức cho học sinh đi học trở lại tại trường từ 22/11, trừ các Trường Mầm non: Hoàng Ninh (My Điền, Nếnh), Quang Châu (khu Quang Biểu), Vân Trung, Tăng Tiến do đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly.

TP. Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, dự kiến học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 10/12. Việc trở lại trường học trực tiếp sẽ bắt đầu với khối 9 và 12 và mở dần các khối khác.

Hiện nay, một số quận, huyện đang triển khai tiêm vaccine bổ sung cho những học sinh chưa tiêm mũi 1. Bên cạnh đó, nhiều trường học được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được bàn giao lại cho ngành GD&ĐT. Trong đó, nhiều trường trong số này hiện vẫn chờ kinh phí để sửa chữa, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Nam, Thanh Hóa, Điện Biên là những địa phương đã ra thông báo dừng học trực tiếp và vẫn chưa có thời gian cho học sinh đi học lại.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/chi-tiet-cac-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-tu-dau-tuan-nay-169211122074804252.htm