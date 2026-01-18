Chân dung nam sinh lớp 8 Hà Nội đạt IELTS 8.5 lần thi đầu tiên, là diễn giả trẻ tuổi nhất, học sinh tiêu biểu

Nam sinh lớp 8 đạt IELTS 8.5: Hành trình chinh phục tiếng Anh

Trong kỳ thi chứng chỉ IELTS mới đây, em Nguyễn Bảo Minh, 13 tuổi, hiện là học sinh lớp 8, Trường THCS Reigate Grammar School, Hà Nội đã xuất sắc đạt điểm số 8.5. Điều đáng nói, chinh phục điểm thi IELTS 8.5 của Bảo Minh là cả một hành trình chứ không phải là khoảnh khắc lóe sáng hay năng khiếu.

Nguyễn Bảo Minh là học sinh lớp 8 ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, chị Vũ Thanh Dung, mẹ của Bảo Minh chia sẻ: "Xuất phát từ quan điểm của bố mẹ là xây dựng năng lực tự học cho con dựa trên đam mê và sở trường cá nhân, nên ngay từ bé Bảo Minh đã được định hướng đọc sách và khám phá khoa học. Từ định hướng của bố mẹ, tinh thần ham học hỏi của Bảo Minh đã được định hình ngay từ sớm.

Bên cạnh đó, Bảo Minh cũng được bố mẹ hướng dẫn rằng năng lực ngôn ngữ phản ánh năng lực tư duy: ngôn ngữ đủ tốt thì mới đủ sức diễn đạt tư duy của mình cũng như tiếp thu tri thức thông qua ngôn ngữ. Chính vì thế, Bảo Minh học tốt cả tiếng Anh và tiếng Việt chứ không ưu tiên riêng tiếng Anh".

Việc học tiếng Anh của Bảo Minh rất tự nhiên. Nam sinh học tập, nghe giảng, đọc sách và viết lách bằng tiếng Anh song song với tiếng Việt, trong đó có cả việc sáng tác thơ bằng tiếng Anh. Chính nhờ nền tảng tiếng Anh được xây dựng từ sớm và kiên trì này, Bảo Minh chinh phục IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên, trong đó đáng chú ý là kỹ năng đọc và nghe đạt điểm tuyệt đối 9.0 và kỹ năng viết đạt 8.0 với đề thi ngày 29/12/2025 tại IDP được đánh giá là khó.

Ở thời điểm hiện tại, Bảo Minh không nhất thiết phải học và thi IELTS, mà việc này do em muốn thử sức mình. Bảo Minh đã nắm chắc tất cả các dạng bài của IELTS sau một quá trình khoảng 6 tháng làm người học thử (tester) các bài học IELTS trên công cụ Trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho IELTS, do chính bố của em, hiện là giáo viên IELTS đồng biên soạn.

"Tuy đã hiểu rất rõ về bài thi IELTS, nhưng khi đi thi, Bảo Minh đã bị giật mình vì đề thi IELTS thực tế ngày nay đã bị tăng độ khó, đặc biệt là những câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy nhiều hơn chứ không chỉ là biết cách làm bài hay có nhiều từ vựng hoặc tham khảo nhiều câu trả lời mẫu mà làm tốt được.

Với suy nghĩ chinh phục IELTS là chinh phục năng lực ngôn ngữ bằng tiếng Anh học thuật vì năng lực này sẽ phản ánh năng lực tư duy và học tập trong hiện tại và tương lai nên con đã quyết định sẽ thi lại IELTS để thay đổi điểm số ở kỹ năng nói và viết", chị Dung chia sẻ.

Giỏi tiếng Anh song song với tiếng Việt

Dù được tiếp xúc với tiếng Anh từ rất sớm nhưng thực tế Bảo Minh còn học giỏi tiếng Việt và có đam mê lớn với những sáng tạo thơ văn tiếng Việt. Cậu bé làm thơ và đã xuất bản được tập thơ mang tên “Tích cực” với nhiều bài thơ được đăng báo.

Bài thơ “Trống Không” viết về trường học thời Covid-19 đã từng gây bão trên các trang tin điện tử, hay bài thơ “Bé tuổi rồng” được đưa vào sách Tiếng Việt lớp 4 dành cho giáo viên của bộ sách Cánh Diều. Vì thế, Bảo Minh còn được biết đến với bút danh nhà thơ nhí “Kul Nguyễn”, được nhà thơ Trần Đăng Khoa yêu mến gọi là “nhà thơ tí hon” khi con mới 10 tuổi.

Bảo Minh cùng bố mẹ va anh trai. Ảnh: NVCC

"Con ham đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức. Trong khi cả nhà không ai biết làm thơ thì con lại thích thơ. Có lẽ một phần do năng khiếu, một phần là tạo môi trường đúng cho con từ nhỏ. Chỉ cần có ý tưởng, con sẽ sáng tác và diễn đạt rất nhanh. Mình khuyến khích con làm thơ, viết văn càng nhiều thì ngôn ngữ của con càng phát triển nhanh và tuổi thơ của con càng giàu kỷ niệm, năng lực quan sát cuộc sống của con càng thêm phát triển tích cực", chị Dung cho hay.

Được biết, bài thơ đầu tiên Bảo Minh làm là vào lúc 8 tuổi. Khi đó, cậu bé giấu không muốn đưa mẹ xem nhưng mẹ khuyến khích con tiếp tục viết cảm xúc của mình. Năm 12 tuổi, cậu bé đã làm đc gần 40 bài thơ. Tất cả tác phẩm của Bảo Minh đều rất trong sáng, truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp lạc quan, vô cùng ý nghĩa.

Các thành tích của Bảo Minh: - Là học sinh tinh hoa nhiều năm ở trường - Học sinh giỏi tiêu biểu quận Nam Từ Liêm năm học 2023-2024 - Giải Nhì tiếng Anh quận Ba Đình năm học 2024-2025 - Huy chương Vàng Quốc tế Olympic FISO 2 năm học 2022, 2023, 2024, 2025 - Giải nhất, nhì Thiết kế Poster Giáo dục toàn cầu UniCEP 2022, 2025 - Xuất bản tập thơ Tích cực lớp 4 - Diễn giả trẻ tuổi nhất (lớp 5) TEDx