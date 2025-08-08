Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo về hiện tượng mạo danh để lừa đảo trúng tuyển

Những thông báo này được gửi từ các tổ chức/tài khoản mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH QGHN) và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng uy tín của ĐH QGHN để gửi email, tin nhắn, hoặc liên hệ qua mạng xã hội, yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân, chuyển khoản lệ phí xét tuyển, phí hồ sơ, phí tham dự chương trình,...

Cụ thể, các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân được thực hiện dưới nhiều hình thức như gửi thông báo giả mạo tinh vi về việc trúng tuyển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, nhận học bổng học tập tại các trường đại học nước ngoài, hỗ trợ tài chính... qua email, tin nhắn, nền tảng họp trực tuyến (Zoom), mạng xã hội.

Bên cạnh đó, tạo lập văn bản giả mạo, làm giả chữ ký cán bộ và con dấu của ĐH QGHN hoặc các đơn vị thành viên để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc nộp tiền trái quy định.

Các đối tượng cũng thiết lập các trang web, fanpage, tài khoản mạng xã hội mạo danh ĐH QGHN và các đơn vị thuộc ĐH QGHN để tiếp cận, lừa đảo người học.

Hình ảnh giả mạo văn bản của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên & người học, ĐH QGHN đề nghị tuyệt đối cảnh giác và lưu ý.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào nếu chưa được xác minh qua các kênh chính thức;

Trong mọi trường hợp, cần kiểm chứng thông tin trực tiếp với đơn vị đào tạo hoặc liên hệ Văn phòng/Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN để xác thực trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch hay cung cấp thông tin nào.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo qua mạng xảy ra, gây thiệt hại cho gia đình, cá nhân và ảnh hưởng tới uy tín của ĐHQGHN, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho Văn phòng hoặc Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN hoặc cơ quan chức năng.