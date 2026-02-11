Bộ Công an giảm tuyển sinh hệ đại học

Bộ Công an ngày 10/2 cho biết trong số này, 1.870 sinh viên sẽ được đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân, còn lại sẽ học tập tại các trường ngoài ngành, theo diện hợp tác đào tạo.

Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất với 500 học viên, trong đó 400 học tại trường. Chỉ tiêu tuyển ít nhất ở Học viện Quốc tế với 50 người.

Chỉ tiêu đào tạo tại 8 trường công an năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu hợp tác đào tạo với các trường ngoài ngành công an:

Năm 2026, các trường công an dự kiến phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái, gồm: tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế; xét điểm thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét điểm đánh giá với điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn năm ngoái từ 15,95 đến 26,28/30. Công thức tính điểm các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển=Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại Học viện An ninh nhân dân hồi tháng 7/2025. Ảnh: Dương Tâm