Bất an học trong những phòng 'chờ sập'

Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức, Quảng Ngãi hiện có hai cơ sở với khoảng 20 phòng học, phục vụ cho 647 học sinh khối 10, 11, 12. Trong đó, cơ sở chính đặt tại xã Mộ Đức, còn cơ sở 2 nằm ở xã Long Phụng.

Riêng cơ sở 2 có 4 phòng học, 2 phòng được xây dựng từ năm 1995 và 2 phòng được xây dựng từ năm 2019. Hiện nay, 2 phòng được xây dựng từ năm 1995 sau gần 30 năm đưa vào sử dụng đang trong tình trạng hư hỏng và xuống cấp nặng.

Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức cơ sở 2.

Theo ghi nhận của PV tại cơ sở 2, các hạng mục tường, cửa, nền, cột, mái, trần đã có nhiều dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Trên các cột ở mái hiên phòng học có nhiều vết nứt dài, loang lổ lòi gỉ sắt ở khắp nơi, buộc nhà trường phải dùng xi măng trét tạm để che chắn.

Một số cửa sổ phòng học bị bong bản lề, có phòng học chỉ còn một nửa cánh cửa sổ. Dọc tường, mái ngói, nhiều vết tổ mối mọc lên, kéo dài. Bên trong phòng học, tường và nền cũng có nhiều điểm nứt, bể.

Hai phòng học được xây dựng từ năm 1995 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Một giáo vụ quản lý cơ sở 2 chia sẻ, các vết dặm, trét xi măng tạm bợ trên tường là do họ tự thực hiện để sửa chữa tạm do chưa có kinh phí để tu sửa quy mô. Vào thời điểm mưa gió việc dạy học rất khó khăn. Học sinh vừa học vừa lo ngại mất an toàn.

Ông Nguyễn Kế Hậu – Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Mộ Đức cho biết nhà trường từng dự định chuyển học sinh cơ sở 2 về cơ sở chính để thuận tiện, nhưng nhiều phụ huynh phản đối vì nhiều em nhà ở quá xa.

Việc phòng học xuống cấp, buộc nhà trường buộc dời học sinh sang phòng học khác.

“Việc duy trì các phòng xuống cấp không chỉ ảnh hưởng chất lượng giảng dạy mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Nên nhà trường đã cho dừng bố trí học tập của hơn 80 học sinh khối lớp 10 tại 2 phòng học trên và cho học xen kẽ vào 2 phòng học được xây dựng năm 2019 để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học”, ông Hậu nói.

Không chỉ cơ sở 2, tại cơ sở 1 nhiều phòng chức năng cũng có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Các vết nứt toác, lòi gỉ sắt.

Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức vốn trực thuộc huyện Mộ Đức (cũ). Từ ngày 1/7/2025, đơn vị được chuyển về trực thuộc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi. Trước đó, Trung tâm đã nhiều lần gửi tờ trình đến UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế toán huyện để xin kinh phí xây dựng, sửa chữa các phòng học cơ sở 2. Tuy nhiên, các kiến nghị vẫn không được chấp thuận.

Ông Hậu cho biết thêm, những kiến nghị, tờ trình từ năm 2022, 2023 đều chưa nhận được phản hồi tích cực. Các phòng học xuống cấp ngày càng trầm trọng, trong khi nhu cầu giảng dạy và học tập của gần 650 học sinh vẫn cấp bách. Nhà trường mong mỏi có nguồn vốn sửa chữa để giáo viên và học sinh yên tâm học tập.

Phòng học xuống cấp không còn cửa sổ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Sở mới tiếp nhận Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức từ vài tháng nay. Sở vừa có văn bản gửi các địa phương, cơ sở giáo dục trực thuộc để rà soát, thống kê cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Trên cơ sở báo cáo, Sở sẽ tổng hợp, lập kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và phân bổ kinh phí.

“Trường hợp Trung tâm đã có đề xuất thì chúng tôi chuyển cho Phòng Tài chính tổng hợp. Ngay khi có đề xuất cụ thể, chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế, đánh giá nhu cầu, từ đó tham mưu phương án xử lý”, ông Thái thông tin.